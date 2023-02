Las relaciones entre Francia y Turquía, ambos miembros de la OTAN, se deterioraron en los últimos meses. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LUDOVIC MARIN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado duramente a su colega francés, Emmanuel Macron, por las medidas que Francia está tomando contra agrupaciones islamistas, llegando a aconsejarle "terapia mental".

"Qué problema tiene Macron con el islam, qué problema tiene con los musulmanes? Macron tiene necesidad de una terapia de atención mental", dijo el mandatario turco durante un congreso de su partido, el islamista AKP, en la ciudad de Kayseri, transmitido en directo por la cadena NTV.

Desde el asesinato del profesor Samuel Paty en la región de París, la semana pasada, por haber mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión, el Gobierno francés ha estrechado la vigilancia contra los sectores islamistas, cerrando una mezquita y disolviendo una agrupación islamista.

"Hemos señalado al enemigo y explicado la estrategia. Aquellos cuya religión es el islam deben estar protegidos contra el islam radical", dijo Macron el martes pasado.

Erdogan ha guardado silencio respecto al asesinato de Paty, pero llevo varios días acusando a "los líderes europeos" a utilizar la lucha contra el radicalismo islámico para tapar su propia incompetencia.

"¿Qué otra cosa se puede decir de un jefe de Estado que no entiende la libertad religiosa, que actúa de esta manera contra millones de personas de una religión diferente en su país? Primero un control mental", dijo Erdogan hoy.

Acto seguido acusó a Macron de "tomarla con Erdogan" en un cálculo por las elecciones francesas "dentro de un año", en aparente referencia a las presidenciales previstas para abril de 2022, pero le aseguró que "Francia no gana nada con esto".

El presidente turco recordó también a Macron que forma parte del trío (junto con EE UU y Rusia) que encabeza el Grupo de Minsk, creado en 1992 para resolver el conflicto de Nagorno Karabaj, sin haber tenido resultado alguno.

"¿Qué habéis hecho hasta hoy? ¿Habéis liberado las tierras de Azerbaiyán de la ocupación? No. Solo les mandáis armas a los armenios y creéis que estas armas servirán para establecer la paz. No servirán porque nos sois sinceros", dijo Erdogan.

Hace dos semanas, Erdogan denunció como una provocación las declaraciones de Macron sobre el "separatismo islamista" y la necesidad de "estructurar el islam" en Francia.

Un proyecto de ley sobre la lucha contra "los separatismos" en Francia, que apunta al islam radical, debe ser presentado a principios de diciembre.

Su objetivo es reforzar el laicismo y consolidar los principios republicanos en Francia y abarca varios puntos que pueden provocar tensiones con Turquía, como el control reforzado del financiamiento de las mezquitas o la prohibición de que los imanes se formen en el extranjero.

FRANCIA RESPONDE

La presidencia francesa denunció este sábado como "inaceptables" los comentarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en los que le aconsejaba a Emmanuel Macron una "terapia mental" por las medidas que ha tomado contra el integrismo islámico.

El Elíseo indicó, en declaraciones recogidas por los medios locales, que ha llamado a consultas al embajador francés en Ankara.

"Las declaraciones del presidente Erdogan -subrayó- son inaceptables. Los excesos y la grosería no son formas. Exigimos que Erdogan cambie su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos". (EFE y AFP)

