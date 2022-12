“Ya vi la muerte, ya la sentí”: Joven que fue atacada con ácido teme ser agredida nuevamente

María Elena Ríos teme por la seguridad de su familia. | Fuente: CNN - Twitter

María Elena Ríos tenía 26 años en diciembre del 2019, cuando dos sujetos le rociaron ácido en todo el cuerpo. El presunto autor intelectual del ataque es su expareja y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, quien habría coordinado esta agresión junto a dos cómplices, luego de que ambos terminaran su relación.

“Me vaciaron aproximadamente 2 litros de ácido sulfúrico y perdí mucha piel de mi cuerpo: la piel de mi cara, de mi cuello, de mi pecho, de mis brazos y también de las piernas. Ya vi la muerte, ya la sentí”, dijo la joven a CNN y agregó que al ser atacada se le hizo imposible ponerse de pie.

Cuando su madre acudió a socorrerla solo atinó a abrazarla, sin darse cuenta que el ácido también estaba quemando su cuerpo. “Mi mamá me abrazó y se quemó su pancita y sus brazos. Después reaccionó y se fue corriendo detrás de él, pero ya no lo alcanzó”, contó la joven saxofonista entre lágrimas.

Las autoridades mexicanas ya dispusieron la captura del presunto autor intelectual del crimen; sin embargo, este todavía se encuentra prófugo, por lo que María Elena teme por su vida y la de su familia.

“Me decía que si yo algún día lo llegaba a engañar, que lo pensara dos veces, porque me iba a meter en un problema, que se las iba a pagar, porque yo no sabía el poder que él tenía. Tengo mucho miedo por mí, por mi familia, por mis papas, porque si esta persona se atrevió a agredirme de esta manera, a cambiar mi vida, ahora que esto se ha viralizado qué no me querrá hacer”, refirió.

Vera Carrizal es acusado por tentativa de feminicidio. Quien dé información que pueda servir para su captura podrá recibir una recompensa de US$50,000. La Fiscalía de Oaxaca indicó el viernes que las investigaciones están avanzando, luego de emitir, el 26 de diciembre, una orden de aprehensión en su contra.

Te sugerimos leer