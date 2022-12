Tras detectarse el primer caso el 28 de febrero, los contagios acumulados superaron los 50.000 en la semana 29 de la epidemia. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: PATRICK FALLON

México se aproxima este jueves a los 100.000 fallecidos por COVID-19 en medio de un alza de los contagios, aunque las autoridades aseguran que las muertes tienden a bajar.

El país de 129 millones de habitantes acumula 99.528 decesos, mientras los casos confirmados sobrepasan el millón, según cifras de la secretaría de Salud.

Es la undécima nación con más decesos por 100.000 habitantes (77), de acuerdo con estadísticas de la AFP.

Tras pronosticar en junio 60.000 muertes en un escenario "catastrófico", el subsecretario de salud y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, blanco de críticas, se ha abstenido de hacer nuevas proyecciones.

Rumbo incierto

Para Malaquías López, epidemiólogo y exfuncionario de la secretaría de Salud, México rompe todas las previsiones de muertes en un momento en que los expertos no tienen del todo claro hacia dónde avanza la pandemia.

"Ya no podemos medirla como se hubiera esperado, identificando un ascenso y un descenso. En México tuvimos una fase de ascenso que se demoró, una prolongada meseta y estamos en un punto en el que no vemos una fase descendente clara, no sabemos hacia dónde va", explica a la AFP.

Tras detectarse el primer caso el 28 de febrero, los contagios acumulados superaron los 50.000 en la semana 29 de la epidemia, y se estabilizaron alrededor de 30.000 en la semana 38.

Sin embargo, en el último mes repuntaron alcanzando los 40.000 en la primera semana de noviembre, según cifras oficiales.

"Hay contagios, pero afortunadamente (...) hay menos fallecimientos y ese es el propósito, que logremos reducir el número de fallecimientos", destacó esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero para el epidemiólogo López los mensajes de las autoridades han sido "contradictorios", especialmente sobre el uso del cubrebocas, cuya efectividad como medida de protección relativiza el subsecretario de Salud.

Reacio a usarlo, López Obrador solo se lo coloca en ocasiones muy específicas.

Condena a muerte

Diabetes, obesidad, hipertensión y un consumo excesivo de alimentos procesados son enumerados por el gobierno entre los factores que han incidido en el índice de mortalidad en México, de casi el 10%, uno de los mayores del mundo.

"Estos padecimientos aumentan la posibilidad de que un paciente muera, es cierto, pero en México son casi una condena a muerte. Al personal médico le ha faltado preparación y las autoridades lo han utilizado como pretexto ante el mal manejo de la pandemia", señala López.

Según el epidemiólogo, los contagios no dan tregua porque la mitad de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, y quienes resultan contagiados no están en condiciones de aislarse para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Como resultado de la pandemia, en el segundo semestre del año, el más crítico, la economía mexicana se desplomó un 18,7% en su comparativo anual, la mayor caída desde que inició el registro en 1983.

En el período julio-septiembre, el retroceso se moderó con una baja del 8,6% en comparación con el mismo período de 2019, mientras que en el comparativo con el segundo trimestre del año repuntó 12%.

El Banco de México anticipa, no obstante, que el PIB podría caer hasta un 12,8% en 2020 como resultado de la semiparálisis económica.

México ya gestiona su acceso, en 2021, a una potencial vacuna contra el covid-19 mediante acuerdos con laboratorios de Europa, Estados Unidos y China.

Con AstraZeneca y la Universidad de Oxford se acordó que el biológico sea producido en Argentina y envasado en México para ser vendido a otros países latinoamericanos.

(Información de la AFP)

