¿Por qué el martes y el viernes 13 son considerados de mala suerte? | Fuente: Pinterest/Composición

Hay fechas fijas asociadas con la mala suerte alrededor del mundo, pero el día cambia según la región. El martes 13 es 'temido' en el Perú y otras regiones de América Latina y del mundo de habla hispana, mientras que el viernes 13 tiene el mismo efecto en naciones de habla inglesa. Ambas fechas, sin embargo, tienen el mismo significado y orígenes similares.

El número 13. Comencemos por el factor invariable entre ambas fechas: el número 13. Según explica La Vanguardia, hay varios orígenes para esta asociación, pero el más expandido está vinculado al cristianismo. En esta tradición, el apóstol Judas Iscariote fue al participante número 13 de la última cena (los 12 apóstoles más Jesús) horas antes de que venda a su maestro a los romanos por 30 monedas de plata.

En el Apocalipsis, el Anticristo aparece en el capítulo 13; en la mitología nórdica, el engañoso Loki también fue el invitado 13 a una cena de Dioses; en la Kabbalah judía, hay 13 espíritus malignos y en el Tarot, el Arcano XIII es la carta de la muerte y la desgracia eterna. Por superstición, algunos edificios no "tienen" un número 13: pasan del número 12 a 14.

La vinculación del 13 con la mala suerte se remonta a la traición de Judas a Jesús. | Fuente: noticiacristiana.com

El martes. Aquí el origen se remonta a la astrología. De acuerdo con la explicación de Infobae, la raíz es el planeta Marte, nombrado en honor al dios romano de la guerra (conocido en Grecia como Ares), la destrucción y la violencia. La tradición comenzó, sin embargo, el martes 13 de mayo de 1453, año en el que la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, cayó ante el asedio del Imperio Otomano.

La conquista de la ciudad, hoy conocida como Estambul, fue considerada una desgracia para la Europa cristiana y se extendió a través de la historia como un día de mala suerte para los países hispanohablantes. Así nació el refrán “En martes no te cases ni te embarques”

El viernes. En el resto de las culturas occidentales, entre estas la estadounidense y su madre, inglesa, la mala suerte es monopolio del viernes 13. Según un artículo de The Telegraph, los ingleses creen que fue un viernes 13 el día en el que Eva mordió la manzana en el Jardín del Edén, el día en el que comenzó el Diluvio y el día en que comenzó a construirse la Torre de Babel.

Las primeras referencias a la fecha aparecen en los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, obra fundacional de la literatura inglesa. Allí se menciona que era de mala suerte comenzar un viaje o un proyecto un viernes. Algo así como “en viernes no te cases ni te embarques”. En 1907 se publicó la novela Friday, the Thirteenth en el que un trabajador de bolsa usa la fecha para crear pánico en Wall Street y en 1980, la película Viernes 13 y sus once secuelas asociaron para siempre a la fecha con el incontenible asesino serial Jason Vorhees. En Latinoamérica, la película fue titulada Martes 13.

Junto al descubrimiento de América (1492), lla caída de Constantinopla es considerado el suceso que acabó con la Edad Media y dio inicio a la Edad Moderna. Su impacto sigue vivo en la tradición del martes 13 como día de mala suerte. | Fuente: ThingLink

Jason Vorhees, el asesino de las películas de Friday 13th, se ha convertido en el máximo símbolo contemporáneo de ambas fechas. | Fuente: bloody-disgusting.com