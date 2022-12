Jorge Sanjinez tiene 102 años y vive actualmente en Pucallpa. | Fuente: Facebook - Jorge Sanjinez Alava

Jorge Sanjinez Lenz es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que combatió en la campaña de Normandía. Entonces, este moqueguano, tenía 27 años. Hoy tiene 102 y vive en Pucallpa (Ucayali) y es uno de los cinco peruanos que formaron parte de las tropas aliadas en la liberación de Francia y Bélgica, entonces ocupadas por la Alemanía nazi. La operación, iniciada el 6 de junio de 1944 con el desembarco sobre las costas de Normandía en el norte de Francia, y que fue bautizada como el 'Día D', cumple este jueves 75 años.

Jorge Sanjinez trabajaba en el hipódromo de Lima cuando en diciembre de 1942 se enteró que Bélgica estaba aceptando voluntarios extranjeros para pelear en la Segunda Guerra y decidió enlistarse. En enero de 1943, partió en barco a Nueva York, con el objetivo de llegar a Canadá, dónde recibiría instrucción militar en Quebec.

En junio se embarcó en el Queen Mary con destino a Irlanda, para luego arribar a Londres, donde fue asignado a la famosa Brigada Piron, que desembarcó en Normandía el 8 de agosto del 1944, dos meses después del día D.

En agosto de 1944 entró en combate y ayudó a liberar numerosas ciudades y pueblos de Francia antes de llegar a Bélgica. El 22 de septiembre de 1944, los miembros de la Brigada ingresaron a los Países Bajos dónde continuaban los combates.

"Debíamos hacer una limpieza de toda la costa francesa hasta Bélgica, un día morían dos, otro cinco, otro diez. Pero todos comprendíamos que así era la guerra, no podíamos evitarlo", dijo Sanjinez en un entrevista al diario El Comercio en enero de 2016.

Jorge Sanjinez con sus compañeros de la Brigada Piron. | Fuente: Embajada de Francia

Actos de valor

Sanjinez Lenz fue ascendido a cabo el 15 de abril de 1945, mes en el que se le asignó una misión peligrosa que lo haría acreedor a la Cruz de Guerra 1940 entregada por Francia. El 1 de agosto de 1945 fue ascendido al grado de sargento y en enero de 1946 regresó al Perú, tras 3 años de lucha contra la ocupación nazi.

“La medalla más importante que me dieron fue por construir una pasarela (puente temporal en época de guerra) que nos permitió llegar a Bélgica (...). Los nazis estaban a un lado y nosotros en el otro. Pedí voluntarios y lo hicimos, nos tomó 16 horas. Pero estaba decidido, había ido a la guerra a morir", relata.

Otros peruanos

Sanjinez también contó que con él llegaron otros dos peruanos a las playas de Normandía: Carlos Pérez Barreto y Carlos Oyanguren. "Según me dijeron, Oyanguren se ahogó a la bajada de la playa. Pérez Barreto estuvo conmigo siempre, éramos amigos desde el Perú. Llegamos a la frontera con Bélgica, tuvimos cinco o seis batallas tremendas".

Sobre el fin de la guerra comentó: "Todos celebraban, tiraban sus gorras. Yo era el único que no lo hacía, para mí no era el fin de la guerra; debía pensar en cómo sobrevivir cuando volviera al Perú. Sin embargo, la vida me tenía preparadas más sorpresas".

Además de Sanjinez, Pérez Barreto y Oyanguren, la Brigada Pirón también fue integrada por el chiclayano Luis Miguel Chirichigno y el puneño Arnoldo Zamora. El francés André Layseca, que vivía en el Perú desde la la década de 1930, también se enroló en esta brigada, y tras el término de la guerra regresó a nuestro país, donde murió en 2010.

Foto del archivo de la familia Sanjinez. | Fuente: Facebook - Jorge Sanjinez

Jorge Sanjinez sentado en el medio, pegado a la puerta del camión. | Fuente: Facebook - Jorge Sanjinez

Legión de Honor

En febrero de 2017 una delegación francesa viajó a Pucallpa para condecorar a Sanjinez con la Legión de Honor en grado de caballero, la distinción más alta que otorga el país europeo.

En el 2014, Francia conmemoró el septuagésimo aniversario de su liberación de Alemania y rindió homenaje a sus libertadores. Entre ellos, se destacaron los miembros de la Brigada Piron, el batallón belga del cual formó parte Sanjinez Lenz. Sin embargo, el peruano no pudo asistir a la ceremonia en Bruselas. Por eso, el embajador de Francia en Perú, Fabrice Mauriès, decidió ir a la capital de la región Ucayali a honrar al veterano. La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad.

Jorge Sanjinez condecorado en 2017 por el embajador de Francia en Perú, Fabrice Mauriès, en la Plaza de Armas de Pucallpa. | Fuente: Facebook - Jorge Sanjinez Alava

Jorge Sanjinez junto a su esposa Meldin Alava en Pucallpa. | Fuente: Facebook Jorge Sanjinez Alava

Te sugerimos leer