Un perro, "hermoso y talentoso" se ha convertido en el héroe de la operación militar de los Estados Unidos contra el cabecilla del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), Abu Bakr Al Bagdadi, después de que se conociera que resultó herido luego de que el extremista se detonó a sí mismo con una bomba. Este jueves, Donald Trump anunció que lo recibirá la próxima en la Casa Blanca, luego de haber compartido a través de Twitter fotomontajes hechos por seguidores suyos en los que ‘condecora’ al animal.

"Un fotomontaje muy bonito, pero la versión 'real' de Conan saldrá de Oriente Próximo para venir a la Casa Blanca en algún momento la próxima semana", anunció Trump en Twitter este jueves. Conan se ha convertido en una celebridad en Estados Unidos desde que Donald Trump reveló el domingo que fue el perro quien persiguió a Al Bagdadi por un túnel hasta que el líder del Estado Islámico se vio acorralado, por lo que optó por suicidarse con un cinturón de explosivos antes de ser capturado.

Lo que se sabe del perro

Donald Trump también reveló ese dio que el perro había resultado herido en la explosión, en la que, además de Al Bagdadi, murieron dos de sus hijos menores de edad. "Nuestro 'K-9' (se pronuncia ‘kei-nain’, similar a ‘canino’ en inglés), como le llaman. Yo le llamo un perro. Un perro hermoso, un perro talentoso, fue herido y llevado de vuelta (por los militares)", dijo el fin de semana durante un discurso en la Casa Blanca. Al día siguiente, el mismo Donald Trump publicó una fotografía del héroe canino, que catalogó de "maravilloso".

La identidad y el sexo del can inicialmente no fueron reveladas por el Pentágono al tratarse de información "clasificada. Pero el mismo Pentágono informó después de que el perro había tenido que ser intervenido y que estaba "recuperándose totalmente". El operativo tuvo lugar el fin de semana en el escondite de Al Bagdadi en la provincia noroccidental siria de Idlib, cerca de la frontera con Turquía.

La imagen editada que compartió Donald Trump sobre el perro

La raza de Conan, un perro belga Malinois según la foto compartida por Donald Trump , es la misma del animal que los militares estadounidenses utilizaron en la redada que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en 2011. De hecho, el Club Estadounidense Belga Malinois ya ha corroborado que es un ejemplar de esta cotizada raza, de acuerdo al diario The New York Times. Además, incluso se dijo que se trataba de una perra, ya que no se apreciaba ningún atributo masculino en la imagen compartida por Donald Trump, pero el nombre 'Conan' parece reforzar la idea de que es un perro.

Secretismo

Inicialmente, el Pentágono incluso no quiso revelar el nombre del perro. El periodista del diario The Washington Post que cubre la información militar, Dan Lamothe, detalló el lunes con incredulidad que una de sus fuentes militares se negaron a decir el nombre del can porque era "clasificada", término utilizado para referirse a datos sensibles que están restringidos por cuestiones de seguridad nacional. Otra periodista que cubre al Pentágono, Barbara Starr de CNN, bromeó sobre el tema al asegurar que el nombre de "Cairo", un perro que participó en la operación contra Bin Laden, sí que fue entonces revelado.

La unidad "K-9" del Ejército de los Estados Unidos está formada por perros militares que son empleados para buscar y detectar explosivos, minas y drogas, además de perseguir ciertos objetivos, como ocurrió en el caso de Al Bagdadi. Según medios de comunicación, estos perros altamente entrenados pueden costar entre 25.000 y más de 280.000 dólares cada uno, dependiendo del nivel de experiencia y habilidades que posean. (Con información de EFE)

La imagen original que compartió Donald Trump sobre el perro

