En Nueva Delhi, un grupo de mujeres de la organización sin fines de lucro Sachhi Saheli llevó a cabo una fiesta para celebrar la menstruación y denunciar las restricciones religiosas misóginas a las que son sometidas las mujeres indias, como no poder cocinar mientras menstrúan, no ingresar a templos y no comer cerca a otras personas, entre otras medidas discriminatorias.

“Tengo la regla y estoy cocinando. Así que invito a todos a que vengan a probar mi comida”, explicó una de las asistentes al evento, Kajal Kumari (21), quien lució un delantal con el eslogan: “Soy una mujer orgullosa de menstruar”.

Este gesto es una clara respuesta al comentario realizado por un predicador religioso del Estado de Gujarat, quien aseguró lo siguiente: “si comes platos preparados por una mujer que menstrúa solo una vez, serás un buey en tu próxima vida. Una mujer que tiene el periodo y cocina para su marido se reencarnará en puta, claramente”.

Este no es el único acto que ha generado indignación entre muchas mujeres indias: hace algunas semanas, 68 estudiantes universitarias del Instituto Shree Sahajanand Girls (SSGI), dirigido por la secta Swaminarayan, grupo religioso conservador, fueron obligadas a desnudarse y mostrar su ropa interior a sus maestras, que buscaban comprobar si alguna de ellas se encontraba menstruando.

Asimismo, en Nepal, país mayoritariamente hindú, las mujeres de algunas zonas rurales son obligadas a vivir fuera de sus casas mientras se encuentran con el periodo. A causa de esta ley, una madre y sus dos hijos murieron a la intemperie hace solo un año.

LA CLAVE: EDUCAR

Sacchi Saheli también realiza otras actividades para educar a la población sobre las supersticiones religiosas en torno a la menstruación. En el 2019, la organización reunió a aproximadamente 6000 niñas de Nueva Delhi en una marcha por el centro de la capital, que tenía como objetivo concientizar e informar a las personas sobre el periodo.

“Cuando trabajé en medicina, me di cuenta de que muchas mujeres de muchos sectores sociales tenían una idea falsa de la menstruación”, explica la doctora Surbhi Singh, ginecóloga y presidenta del grupo.

