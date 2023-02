Captura del video en el que Sakshi Misra hizo la denuncia contra su padre | Fuente: Twitter

Una joven en la India ha denunciado las amenazas de muerte de su propio padre, un político del partido nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, por haberse casado con un miembro de la oprimida comunidad intocable, en un vídeo que se hizo viral en el país asiático. "Papá, has enviado a tus matones a buscarme (...) estamos cansados de correr y nuestra vida está en peligro", dijo Sakshi Misra en un breve vídeo grabado en el interior de un coche.

Sakshi Misra recurrió a las redes sociales para denunciar su precaria situación acompañada de su marido, Ajitesh Kumar, que pertenece a la comunidad dalit (término que sustituye al peyorativo "intocable"), situada en el escalafón más bajo del jerárquico sistema de castas hindú. Su hermano y su padre, un político del estado norteño de Uttar Pradesh afiliado al Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi, han amenazado a la pareja desde su reciente matrimonio y no han escatimado esfuerzos por separarlos, denunció la joven.

“Él será responsable”

"Si en el futuro me ocurre algo a mí, Abhi o a su familia, mi padre (...) será responsable. Los que están ayudando a mi padre, por favor paren porque nuestras vidas están en peligro. Por favor papá, cambia de mentalidad, Abhi y su familia son buena gente, no animales", lamentó Misra. Por su parte, Muniraj G, superintendente de Policía de la localidad de Bareilly de donde procede el político, afirmó a Efe que por el momento no pueden hacer nada."Primero ella tiene que presentarnos una denuncia", explicó.

El padre de la joven ha negado las acusaciones en unas declaraciones públicas recogidas por la cadena de televisión delhí NDTV. "Ella es adulta y tiene el derecho a tomar las decisiones que quiera, yo no he amenazado con matar a nadie", dijo, antes de calificar lo sucedido de "conspiración política".

Matrimonios y castas en la India

En la India los matrimonios concertados son frecuentes y, según un informe publicado en junio por la ONU titulado "El progreso de las mujeres en el mundo 2019-20", las mujeres "suelen tener poco que decir a la hora de elegir un marido". En caso de que sus hijos quieran escoger pareja, una opción tímidamente en auge en la India urbana de acuerdo con el documento, los padres acostumbran a vetar a candidatos de diferente religión o de casta más baja.

En consecuencia, los crímenes 'de honor' contra parejas interreligiosas o de castas distintas son relativamente habituales en el país, aunque no hay estadísticas oficiales sobre este tipo de delitos. La comunidad dalit es todavía víctima del abusos en la jerárquica sociedad india, y según el dogma hindú son vistos muchas veces como agentes contaminantes de la pureza de las castas más altas, a pesar de la protección con que cuentan en la legislación y la Constitución. EFE

