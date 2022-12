El crimen ha conmocionado a la sociedad británica. | Fuente: Instagram

Un piloto de helicóptero de origen griego fue acusado este viernes de homicidio, luego de admitir que asfixió a su esposa a principios del mes de mayo. Durante un mes había sostenido que su esposa fue asesinada durante un violento robo en su casa, ubicada a las afueras de Atenas, versión que incluso narró a nivel nacional en la televisión.

Carolince Crouch, de 20 años y nacionalidad británica, fue encontrada muerta en su dormitorio el pasado 11 de mayo, luego de que su esposo, Babis Anagnostopoulos llamara a las autoridades. El hombre indicó que su esposa había sido estrangulada por unos ladrones que irrumpieron en su propiedad y amenazaron con asesinar a su bebé. Asimismo, indicó que los sujetos huyeron con aproximadamente 18 mil dólares.

"No lo puedo describir. [...] Espero que esto no le pase a nadie más”, dijo Babis en televisión nacional y agregó que pidió a los ladrones que no le hicieran nada a su familia.

Tras estas declaraciones, la Policía ofreció una recompensa de 300 mil euros por información que ayudara a dar con el paradero de los supuestos delincuentes, y hasta un ciudadano de Georgia fue detenido por sospecha.

La confesión

Sin embargo, poco después la Policía determinó que fue el esposo quien inventó la historia del robo, tras haber asesinado a su conviviente. Este jueves, el sujeto admitió haber asesinado a su esposa tras haber mantenido una pelea. Según confesó, la mujer había amenazado con dejarlo y llevarse a su menor hija.

Tras asesinar a Crouch, el hombre colocó al bebé al costado de su madre fallecida y ahogó al perro de la familia, con el propósito de culpar a los asaltantes, según informó el periódico Proto Thema.

El caso fue resuelto gracias al reloj inteligente que llevaba la fallecida, el cual mostró que su corazón había dejado de latir horas antes de que ocurriera el presunto asalto.

Además, los datos de rastreo del teléfono de Anagnostopoulos indicaban que durante la noche del crimen el hombre estuvo moviéndose por la casa, lo cual contradecía sus afirmaciones de que durante todo ese tiempo había estado atado a la cama.

Este jueves el piloto fue detenido, luego de asistir a un servicio conmemorativo de su difunta esposa. La confesión se produjo tras una sesión de interrogatorio de ocho horas. Anahnostopoulos ha sido acusado de homicidio voluntario y maltrato animal.

