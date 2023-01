Alcalde de La Victoria, George Forsyth. | Fuente: Andina

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, habló fuerte contra el Estado y la informalidad. En conversación con RPP Noticias, pidió la reapertura de tiendas en Gamarra para la venta presencial y así evitar que el comercio ambulatorio en las calles de su distrito y de Lima.

“El Estado está impulsando a que todos estén en calle. ¿Qué es lo realmente peligroso? Que todos descargan su mercadería y se retiren de Gamarra. ¿Vamos a perder el emporio textil más grande de Latinoamérica?”, dijo en Ampliación de Noticias.

El Ministerio de la Producción dispuso que los comerciantes de Gamarra, y otros conglomerados, puedan vender sus productos y prestar sus servicios a través del comercio electrónico. Además de entregar sus productos a domicilio con logística propia o a través de terceros.

Para el alcalde Forsyth, la medida es aún insuficiente, debido a que solo se abre la producción, pero no la venta presencial y considera que la venta online todavía está a un nivel mínimo. “Como la venta online no funciona, toda esa mercadería se vende en la calle. No vemos que esto sea una solución”, dijo.

Forsyth dijo que Gamarra es 30% producción y 70% comercialización directa. En ese sentido, teme que ese 70% de comerciantes retire su mercadería y que lo venda en las calles de su distrito. “Se tiene que abrir las tiendas, porque es imposible ordenar las vías públicas. El comercio ambulatorio es ya realidad”, sostuvo.

Forsyth responsabilizó al Estado por empujar a los comerciantes a la informalidad y pidió una restructuración del Estado. “Las normas impulsan la informalidad. Por ejemplo, no puedo dar un certificado de Defensa Civil a una tienda que tiene menos 6 metros cuadrados. El que hizo esa norma, su mamá nunca lo llevó a Polvos Azules, a Polvos Rosados ni a Gamarra ni al Centro. Lo ha hecho en una oficina sin ventana. No tiene idea de la realidad del país. Al no darle el certificado de Defensa Civil, no tiene licencia de funcionamiento y es informal”, dijo.

El alcalde indicó que en coordinación con la empresa privada el municipio puede coordinar la entrega de 5 mil locales para que los comerciantes puedan trabajar. Por último, Forsyth advirtió del regreso de extorsionadores en el distrito que podrían estar cobrando cupos a los ambulantes por un espacio en la vía pública.

