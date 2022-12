'Quería tener impacto en el mundo', dijo a la televisora KPRC en Houston, Jonathan Veal, un amigo suyo de la infancia. | Fuente: YouTube

La muerte de George Floyd, el hombre afroamericano de 46 años que perdió la vida en manos de la Policía estadounidense, que presionó su cuello en el suelo por cerca de ocho minutos, ha desatado violentas protestas en los 50 estados de Estados Unidos, bajo el lema de una de las últimas frases que pronunció antes de morir: “I can’t breathe” (No puedo respirar).

Este miércoles ha salido a la luz un video en el que Floyd, descrito como “un gigante bueno” por su hermano, grabó antes de fallecer. En esta grabación, el hombre natal de Houston critica el uso desmesurado de armas en Estados Unidos.

“La generación de nuestros jóvenes está claramente perdida. Claramente perdida. Yo no sé que decir. Ustedes, los jóvenes, andan por ahí, con armas en multitudes. Los niños son asesinados. Es claramente la generación que está perdida”, se le escucha decir.

Asimismo, también critica que una parte de la población afroamericana utilice armas para sentirse superiores. “Un hombre afroamericano me dijo que yo estaba debajo de otro hombre si este tenía un arma. Supe que era una locura que un hombre de mi edad dijera eso. La mitad de los afroamericanos que disparan armas regresan a sus casas y se ponen de rodillas, porque creen que si no no serían duros, pero no se lo muestran a nadie. Hey, chico, ve a casa, un día serás solo tú y Dios. Estás subiendo y bajando, ¿entiendes lo que digo?”, finaliza.

Tras la muerte de Floyd y los disturbios que se desataron, cuatro policías fueron despedidos; uno de ellos, Derek Chauvin, fue arrestado el viernes y acusado de asesinato en tercer grado.

