La periodista francesa Sandra Muller y su abogado Francis Spizner llegando a la conferencia de prensa. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACQUES DEMARTHON

La impulsora del movimiento francés #BalanceTonPorc (#DelataATuCerdo), que siguió a la campaña estadounidense de revelación de abusos sexuales #MeToo, fue condenada este miércoles por difamación.

El Tribunal de París sentenció a Sandra Muller a pagar 15 000 euros en concepto de daños e intereses y otros 5000 euros por costos judiciales.

La periodista francesa delató públicamente a través de Twitter en octubre de 2017 a Eric Brion, antiguo director general de la cadena de televisión dedicada a la hípica Equidia, y animó a otras mujeres a denunciar a los hombres que habían abusado de ellas en el trabajo.

Conferencia de prensa tras el fallo del Tribunal de París | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACQUES DEMARTHON

Brion admitió que le dijo bruscamente en un cóctel en Cannes que ella le gustaba, pero precisó en el diario Le Monde que no insistió y que su comportamiento no podía compararse al atribuido al productor estadounidense Harvey Weinstein.

La Justicia consideró que no hubo un delito de acoso en el sentido jurídico del término y que por tanto acusarlo de acosador era difamatorio.

Muller y su abogado, Francis Szpiner, lamentaron en una conferencia de prensa ese veredicto es decepcionante y busca acallar a mujeres que hayan sido víctimas. Agregaron que se presentará un recurso de apelación.

La periodista señaló que aunque a nivel personal haya perdido, no se arrepiente de lo que hizo porque el movimiento #BalanceTonPorc ha servido, según ella, para "liberar la palabra de las víctimas" y animar a seguir denunciando comportamientos reprochables.

Periodista francesa Sandra Muller | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACQUES DEMARTHON

Añadió que aunque la sentencia todavía no tiene que ejecutarse, no dispone de medios económicos para pagarla y no descarta iniciar una recaudación pública de fondos en caso de tener que abonarla. De momento, apuntó que sí retirará el tuit que la ha llevado a los tribunales.

El #BalanceTonPorc provocó en Francia un debate sobre el acoso que llegó a enfrentar a feministas con un centenar de artistas e intelectuales, que en un manifiesto difundido en Le Monde criticaron el "puritanismo" de la campaña desatada a raíz del caso Weinstein.

Para Szpiner, no obstante, el tuit de quien entonces era una desconocida en Francia consiguió un eco mundial porque "encontró resonancia en numerosas mujeres, que se dijeron que por fin se estaba rompiendo la ley del silencio".

(Con información de EFE)

