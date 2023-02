El fiscal especial Robert Mueller dijo que sus indagaciones no exoneran al presidente estadounidense, Donald Trump. | Fuente: AFP

La esperada audiencia en el Congreso de Estados Unidos con Robert Mueller, el fiscal especial que investigó la trama rusa en las elecciones de 2016, dio inicio este miércoles en medio de especulaciones sobre si implicará o no al presidente Donald Trump en un delito.

En la audiencia, el fiscal especial Robert Mueller dijo que sus indagaciones no exoneran al presidente estadounidense, Donald Trump. A la pregunta sobre si su investigación exoneraba totalmente a Trump, Mueller respondió "no", después de que en su declaración previa al interrogatorio en el Comité Judicial de la Cámara baja advirtiera que no puede responder a todas las preguntas. "Por ejemplo, no puedo responder a las preguntas sobre investigaciones abiertas del FBI sobre Rusia", dijo en una declaración leída.

Tres meses después de la publicación del informe final sobre la pesquisa de dos años sobre las presidenciales de 2016, gran parte del público estadounidense sigue sin tener claros los hallazgos de Mueller en cuanto a si Trump obstruyó penalmente a la justicia y si su campaña se confabuló con los rusos para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton.

Trump insistió esta semana en que no vería el testimonio televisado a nivel nacional, pero media hora antes de que comenzara, lanzó una furiosa diatriba en Twitter, quejándose, entre otras cosas, del hecho de que Mueller testificará con un asistente sentado junto a él.

El informe de Mueller documenta los extensos contactos entre la campaña de Trump y los rusos, incluidos los intentos de cooperar o conspirar, ninguno de los cuales es un delito específico. Mueller dictaminó al final que no había pruebas suficientes para recomendar cargos de conspiración penal, la principal acusación legal que podía utilizar.

El veterano fiscal también presentó en detalle 10 casos en los que Trump supuestamente trató de obstruir la investigación. Pero dijo estar impedido de recomendar cargos contra Trump porque las reglas del Departamento de Justicia (la fiscalía general de la nación) le prohibían presentar cargos penales contra un presidente en funciones.

(Con información de AFP)

Te sugerimos leer