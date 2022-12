La niña desapareció el martes pasado al salir de su escuela y su cuerpo con señales de haber recibido una brutal golpiza fue encontrado el sábado siguiente a unos 200 metros de su casa. | Fuente: AFP

Entre aplausos y llantos y al grito de "¡justicia!", decenas de vecinos de un pueblo del municipio de Xochimilco de la Ciudad de México llegaron hasta la casa de una menor brutalmente asesinada donde sus desgarrados familiares velaron su cuerpo. Desde la mañana del lunes, la calle de pavimento desgastado y casas de ladrillo grises donde habitaba la niña de siete años se llenó de vecinos y otros habitantes de los barrios aledaños para colocar veladoras y rezar.

La niña desapareció el martes pasado al salir de su escuela y su cuerpo con señales de haber recibido una brutal golpiza fue encontrado el sábado siguiente a unos 200 metros de su casa. El hallazgo fue un día después de que centenares de mujeres protestaran en varias ciudades de México por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años asesinada a puñaladas y luego desollada por su pareja en el norte de la Ciudad de México.

Según la fiscalía de Ciudad de México la pequeña fue vista por última vez afuera de su escuela de la mano de una mujer desconocida que no ha sido localizada. El atroz crimen se perpetró en la alcaldía de Xochimilco, famosa por las coloridas trajineras que navegan por sus cuantiosos canales. Justicia para "todas las mujeres asesinadas", exigió ante la prensa y casi ahogada en dolor María Magdalena Antón, la madre de la niña al llegar a su domicilio con el pequeño ataúd.

Una mujer muestra un papel con la frase 'Ya basta, vivimos con miedo' durante el velorio de Fátima, la niña de siete años asesinada en Ciudad de México. | Fuente: AFP

"No les importaba"

El miércoles pasado la familia interpuso una denuncia por su desaparición, pero su madre asegura que las autoridades tardaron en buscar a la pequeña. "No pusieron empeño porque no es su hija ni su familiar. Era lógico que no les importaba, pero el día que le pase a alguno de sus familiares o alguna de sus hijas, van a mover mar y cielo para encontrarlas", denunció en Radio Fórmula, María Magdalena Antón.

La madre reveló que la menor tenía huellas de haber sido brutalmente golpeada. Su cadáver fue encontrado el sábado en un lote baldío entre montones de escombros y tierra. Pero la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que se realizaron las diligencias correctas y que avanzan las investigaciones para dar con los responsables. "Muy pronto tendremos resultados (...) se los garantizo, su muerte no quedará impune", dijo en conferencia Godoy.

La fiscalía ofreció una recompensa de dos millones de pesos (unos 107.000 dólares) para quienes aporten información que permita dar con quien secuestró y mató a la menor. Ante el crimen de la niña, y de todos los feminicidios reportados en el país, el presiente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró la mañana de este lunes que "hay una crisis profunda de pérdida de valores".

Personas asisten al funeral de la niña Fátima en el barrio de Tulyehualco en Ciudad de México. | Fuente: EFE

"Una niña bonita"

La niña "solía pasar con su mamá a ofrecerme chocolates todas las mañanas, vendían (dulces) en el barrio. Me dolió mucho saber cómo terminó la nena", dijo a AFP Silvina Vázquez, vecina de la familia. Visiblemente consternada, la mujer de 63 años dijo que supo de la desaparición de la menor porque su madre, María Magdalena Antón, se lo contó y le pidió rezar para que su hija regresara a casa.

"La recuerdo como una niña bonita, con muchas ganas de vivir, de progresar", dijo Vázquez, quien rompió en llanto mientras cargaba un arreglo de flores blancas. "Todos los vecinos nos enteramos desde el primer día que la niña ya no regresó a su casa. Se pegaron letreros y comenzó la búsqueda, pero no supimos nada hasta el domingo. Supimos que habían encontrado el cuerpo", contó Guadalupe Ramos, otra vecina.

"Es algo muy fuerte para todos, estamos muy molestos y consternados", agregó Ramos, de 57 años. Los vecinos organizaron una colecta en el barrio para ayudar a la familia a pagar los servicios funerales. México registró 1.006 víctimas de feminicidio en 2019, según cifras oficiales, aunque el número podría ser mayor pues existen deficiencias para tipificar el delito, según expertos.

