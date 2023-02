Evo Morales reside en Argentina desde el pasado diciembre, después de abandonar Bolivia en medio de acusaciones de fraude en las elecciones de 2019. | Fuente: AFP

El expresidente boliviano Evo Morales dijo este martes que la fecha de su regreso a Bolivia será "posiblemente" el 9 de noviembre, un día después de la investidura como presidente de su compañero de partido Luis Arce, vencedor de las elecciones generales de este octubre."Estamos debatiendo, posiblemente el ingreso sea el día 9", dijo Morales en unas declaraciones realizadas en un programa de la coalición oficialista argentina Frente de Todos."Es cuestión de tiempo. Mi gran deseo es volver a Bolivia", expresó el pasado viernes el exmandatario, quien era acusado en su país de supuesto genocidio, terrorismo, sedición, fraude electoral y estupro, entre otros casos, muchos de ellos iniciados por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, considerado por Morales como una dictadura.Sin embargo, un tribunal boliviano anuló varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra Evo Morales, entre ellos una orden de aprehensión y la imputación, declaró a Efe este lunes su abogado, Wilfredo Chávez.Morales reside en Argentina desde el pasado diciembre, después de abandonar Bolivia en medio de acusaciones de fraude en las elecciones de 2019, y poco menos de un año después regresará al país andino luego de que su formación política, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganara en primera vuelta unos nuevos comicios.

El exmandatario boliviano indicó que su entrada al país sería a través del paso fronterizo terrestre que hay entre la localidad argentina de La Quiaca, en la provincia de Jujuy (norte), y la ciudad boliviana de Villazón, perteneciente al departamento de Potosí."Programaremos y oportunamente comunicaremos", insistió Evo Morales, quien desde Argentina dirigió la campaña electoral del MAS.Luis Arce venció con el 55,1 % de los sufragios, por encima del 50 % más uno que necesitaba para ganar en primera vuelta.En segundo lugar quedó el expresidente Carlos Mesa con el 28,8 % de los votos y el exlíder cívico Luis Fernando Camacho obtuvo el 14 por ciento.

"Estoy muy sorprendido por la unión de mi pueblo. El pueblo no abandona su proceso, no abandona la revolución democrática popular, pero tampoco me abandonó", aseveró Evo Morales durante el programa, una emisión especial del Frente de Todos en ocasión del décimo aniversario de muerte del expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).En la entrevista, reveló en tono de broma que el actual presidente argentino, Alberto Fernández, le hizo un ofrecimiento para llevarlo a Bolivia."Agradezco otra solidaridad, otro acompañamiento del hermano presidente Alberto Fernández, que en la cena que tuvimos el día martes en la noche me propuso llevarme hasta Bolivia"Evo Morales hizo un llamamiento a que la izquierda latinoamericana permanezca unida y recordó que "han mucha falta en este momento" personajes como "Néstor (Kirchner), Hugo (Chávez), (Luis Inácio) Lula (Da Silva) y (Rafael) Correa"."No perdamos la esperanza que vamos a volver a ese tiempo unidos", recalcó.

(Con información de EFE)

