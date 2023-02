Alexander Urtula e Inyoung Yu estuvieron saliendo por 18 meses. | Fuente: vía Facebook

Inyoung You, una joven estudiante de Boston College, fue acusada por los fiscales de Massachusetts de homicidio involuntario por el suicidio de su novio Alexander Urtula el pasado 20 de mayo. Ella se encuentra en Corea del Sur y para que pueda ser procesada por este hecho debe o regresar voluntariamente a los Estados Unidos o iniciarse un proceso de extradición, lo que representa un desafío de las relaciones entre ambos países.

La fiscal del condado de Suffolk, Rachael Rollins, dijo que You estuvo presente cuando Urtula saltó de un estacionamiento solo unas horas antes de su graduación. Las autoridades señalaron que la relación de 18 meses fue "abusiva física, verbal y psicológicamente".

La relación

Los fiscales han descrito un patrón de abuso y manipulación a lo largo de la relación, en el que supuestamente ella "hizo demandas y amenazas" y ejerció un "control total" sobre Urtula, tanto mental como emocionalmente.

Los investigadores revelaron que dos meses ante de la muerte de Urtula, ella le envió unos 47 mil mensajes de texto y, en cientos de ellos, le dijo “muérete”, que se suicide y que el mundo estaría mejor sin él.

Inyoung You actualmente permanece en su natal Corea del Sur, lo que representa un reto para los fiscales que buscan procesarla.

Douglas McNabb, abogado experto en extradiciones, dijo a NBC que traer a You a los Estados Unidos será complicado. "Estas cosas pueden alargarse, y no me sorprendería en absoluto si lleva años", dijo.

Vías para procesarla

EE.UU. y Corea del Sur tienen un tratado de extradición desde 1999. En este caso, consideran los expertos, el problema radica en la cláusula de doble incriminación del tratado, es decir el delito penal es extraditable si se reconoce en ambos países. Esto implica un reto porque responsabilizar a You del suicidio de Urtula puede ser penalmente cuestionable por los funcionarios surcoreanos.

"Eso realmente va a complicar el proceso porque Corea del Sur tendrá que determinar si hay un crimen similar en Corea del Sur al de los Estados Unidos", dijo McNabb.

Según el tratado entre Estados Unidos y Corea del Sur, el ministro de justicia de Corea del Sur también tiene discreción sobre si uno de sus ciudadanos debe ser extraditado.

Además de la extradición, cabe la posibilidad de que ella retorne voluntariamente. La fiscal Rachael Rollins dijo estar "cautelosamente optimista" por este escenario.

