Hasta la fecha, ni la Policía ni el Ejército han dado información sobre el paradero de la joven soldado. | Fuente: Twitter

Vanessa Guillén es el nombre de una joven soldado que desapareció el pasado 22 de abril en su propio cuartel, en la base militar de Fort Hood, en Texas (Estados Unidos). Hasta la fecha, las autoridades no dan con su paradero y han sido incapaces de darle una explicación a su familia.

Gloria Guillén, su madre, reveló en una entrevista a Telemundo que la última vez que vio a su hija fue el domingo 19 de abril por la noche, cuando ella iba rumbo al cuartel. Solo tres días después desapareció y desde entonces nadie la ha vuelto a ver.

“Mi hija es mi vida y no veo la luz si no está ella”, dijo Gloria entre lágrimas y reveló que, en una oportunidad, Vanessa le contó –muy nerviosa– que estaba siendo acosada sexualmente por un sargento, cuyo nombre no mencionó.

Gloria Guillén aseguró que ni la Policía ni el Ejército le han dado noticias sobre el paradero de su hija. En tanto, el Comando de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Armadas ofrece actualmente 15 mil dólares a quien dé información sobre el paradero de la joven soldado.

