Polémica campaña publicitaria | Fuente: YouTube

Una compañía de Estados Unidos de bicicletas estáticas para el hogar perdió 1,5 mil millones de dólares en el valor de mercado después que un polémico anuncio de su marca se viralizó en redes sociales.

El clip "The gift that gives back" (El regalo que devuelve), se lanzó a mediados de noviembre. Sin embargo, recién hace unos días surgieron las críticas a la campaña publicitaria que fue calificada por los usuarios como "distópica" y "sexista".

Durante los 30 segundos del polémico clip, se aprecia a un hombre que obsequia una bicicleta estática a su esposa por Navidad. Ella para agradecerle el obsequio comparte con su marido los videos que se autograbó realizando la rutina de ejercicios.

La indignación en las redes sociales provocó que las acciones de la compañía Peloton se desplomaran un 15%, tres días después de la aparición de memes y mensajes contra el anuncio.

La campaña publicitaria también tuvo otras consecuencias. El actor Sean Hunter que interpreta al esposo aseguró que su carrera profesional podría estar acabada porque su imagen está ahora "asociada al sexismo, al patriarcado y al abuso".

De otro lado, el actor Ryan Reynolds contrató a la actriz Monica Ruiz, que interpreta a la esposa, para que realice la publicidad de sus ginebras. Y justo en uno de los últimos spots de la bebida se hace alusión al clip de Peloton.

En el anuncio aparece Ruiz junto a otras dos mujeres reunidas para tomar una copa navideña. "Aquí estás segura", le dice una amiga, mientras ella permanece estupefacta y con la mirada perdida. El trío brinda y el personaje interpretado por Ruiz se bebe su ginebra de un trago, mientras una voz le dice: "Por cierto, qué buen aspecto tienes".

