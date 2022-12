La princesa Marta Luisa de Noruega (c) y su novio, el chamán stadounidense Durek Verret (i), a su llegada a los estudios del programa matinal ''Buenos Días Noruega''. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Lise Aserud

La princesa Marta Luisa de Noruega descartó que vaya a renunciar a su título de princesa tras las críticas al revelar su noviazgo con un chamán estadounidense, con el que además realizará una polémica gira de conferencias. "No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre", dijo este jueves en una entrevista en el programa "Buenos días, Noruega", en la que estuvo acompañada por su novio, Durek Verret. Fue su primera comparecencia conjunta ante los medios.

El diario Fædrelandsvennen, uno de los principales periódicos regionales del país, había pedido hoy en un editorial su renuncia al título, una postura que la princesa entiende, al igual que el resto de las críticas, que dice ya no le afectan. "He pasado por esto muchas veces antes. No es peor ahora, quizás más intenso, porque ha sido en pocos días", dijo Marta Luisa.

La hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega se defendió también de quienes insinúan que se aprovecha de su condición de princesa para promocionar su gira y recordó que no recibe asignación del Estado. "Soy una princesa y he nacido en esta familia. He elegido este estilo de vida y es mi forma de ganar dinero. Otros que hacen cosas similares también ganan dinero por ello", afirmó.

“No puedo dejar de mirarla”

Marta Luisa no quiso revelar qué opinan sus padres de la relación con Verret, al que ayer les presentó en palacio. "Son encantadores, increíbles. Fue la experiencia más bonita de mi vida", dijo Verret. El chamán negó haber dicho, como han reproducido medios noruegos, que puede curar la leucemia u otras enfermedades y dijo ser un firme creyente en la ciencia, aunque aclaró que su papel es ejercer de intermediario entre el mundo físico y el espiritual.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su novio, el chamán estadounidense Durek Verret. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Lise Aserud

Sobre sus apuestas afirmaciones de ser capaz de revertir la edad, el guía espiritual de famosos como la actriz Gwyneth Paltrow dijo que la meditación y comer sano ralentizan el envejecimiento. La pareja no quiso revelar si vivirán juntos o tienen planes de boda, aunque se mostraron muy cariñosos y se agarraron de las manos. "A veces no puedo dejar de mirarla, ¿cómo no vas a querer a esta mujer?", dijo el chamán.

Las controversias alrededor de la princesa

Marta Luisa y Verret revelaron el lunes su relación en un anuncio por separado en las redes sociales prometiéndose amor eterno. La princesa, de 47 años y divorciada en 2016 del escritor Ari Behn -con quien tiene hijas de 10, 14 y 16-, se ha visto envuelta en polémicas previas con los medios noruegos. La más sonada se produjo hace doce años, cuando impulsó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales, lo que desató peticiones de que renunciara a su título.

La princesa, cuarta en la línea de sucesión al trono, y Verret abren este domingo en Copenhague una gira que luego les llevará a cuatro ciudades noruegas y bautizada "La princesa y el chamán", en la que los asistentes disfrutarán de un viaje "a los misterios de la vida" y contactarán "con su fuerza interior". El obispo de Stavanger decidió ayer suspender el acuerdo para que la pareja pudiera celebrar el lunes su conferencia en esa localidad del sur de Noruega en una iglesia. EFE

