Sismo en El Salvador. Autoridades no han reportado víctimas. | Fuente: Google Maps

Un sismo de magnitud 5,9 en la escala abierta de Richter, con epicentro en la costa del Pacífico, sacudió este jueves El Salvador, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).El temblor se registró a las 10.22 hora local (16.22 GMT), tuvo una profundidad focal de 36,7 kilómetros y su epicentro se registró frente a la costa del departamento de La Unión (oeste) 50 kilómetros al sur de la playa Las Tunas, indicó la fuente.La entidad gubernamental señaló que no hay amenaza de tsunami en el país. El movimiento telúrico causó alarma en los habitantes de diferentes localidades del país e incluso empleados públicos y privados evacuaron sus lugares de trabajo como una medida de precaución.

La Dirección General de Protección Civil informó que el sismo fue sensible en los 14 departamentos del país y señaló que por el momento, de acuerdo al monitoreo inmediato, "no hay reportes de daños materiales ni víctimas".Además, apuntó que todo el personal de la institución "está en estado de apresto ante cualquier llamado" y mantienen un constante monitoreo de las zonas vulnerables.Las autoridades de socorro han llamado a los salvadoreños a mantener la calma y a tomar las medidas de precaución necesarias para evitar incidentes e instaron o no generar rumores que alarmen a la ciudadanía.

(Con información de EFE)

