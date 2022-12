Morales renunció el domingo pasado, una partida que motivó nuevas y violentas manifestaciones de sus partidarios. | Fuente: AFP | Fotógrafo: AIZAR RALDES,PEDRO PARDO

Quienes reprochaban al Secretario General de la OEA abusar del lenguaje diplomático para evadir los temas controversiales deben hallarse sorprendidos por la firmeza de su posición sobre la crisis boliviana. Luis Almagro rechazó que la salida de Evo Morales haya sido la consecuencia de un golpe de Estado y más bien sostuvo lo contrario: que el golpe fue cometido por el expresidente por avalar el fraude electoral que le otorgó la victoria en la primea vuelta. La afirmación de Almagro puso en evidencia la división entre los miembros de la OEA, puesto que un grupo de países encabezados por Cuba, Venezuela y Nicaragua defendieron al expresidente hoy asilado en México. Mientras tanto en La Paz la senadora Jeanine Añez asumió la presidencia provisional en su calidad de titular de la Cámara Alta, aunque la sesión de investidura del Congreso careció de quorum puesto que bue boicoteada por los parlamentarios del partido de Evo Morales.

Aunque a falta de quorum no se pudo aceptar la renuncia de Evo Morales, su ausencia del territorio nacional fue utilizada como argumento para establecer la nulidad de su mandato. Jeanine Añez es una abogada y presentadora de televisión de 52 años, representante del departamento de Beni, vecino de Brasil. No cabe duda de que se puede reprochar a Evo Morales muchos y graves atropellos, pero no parece razonable que se le atribuya actitudes “satánicas” ni que se oponga la Biblia al respeto tradicional andino a la Pachamama. Sería lamentable que a manifestaciones de intolerancia ideológica y étnica, se añada ahora intolerancia religiosa inspirada por iglesias y sectas evangélicas.

Captura de Moreno

La policía peruana ha vuelto a tener éxito en la captura de un prominente prófugo, Félix Moreno, ex alcalde y ex gobernador de El Callao. Moreno fue junto a Alex Kouri fundador del partido Chimpún Callao, que llegó a gobernar los por entonces seis distritos de la provincia constitucional. El caso de Félix Moreno volverá a dar argumentos a los defensores de la prisión preventiva puesto que la suya fue revocada por la Justicia, de lo que aprovechó Moreno para huir y mantenerse en la clandestinidad desde enero pasado. Moreno ha sido condenado a cinco años por la venta amañada de un terreno público, pero en total enfrenta 14 procesos, entre los que destaca el caso Costa Verde y la recepción de coimas de la empresa Odebrecht. La detención de Moreno puede contribuir a impulsar las investigaciones de un sistema corrupto que incluía empresarios, políticos, jueces, fiscales, autoridades policiales y funcionarios del servicio de aduanas.

Muertes en las vías

Una vez más un grave accidente de carretera ha puesto en evidencia la informalidad y la negligencia del servicio de transporte de pasajeros. No menos de 19 personas murieron cuando un bus se desbarrancó en un abismo mientras se desplazaba en la provincia de Otuzco, en la sierra de La Libertad. Según las cifras oficiales de la Policía el año pasado fallecieron 3,244 personas en accidentes de tránsito, es decir más que en la batalla de Ayacucho.

Los principales factores de la alta siniestralidad son el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, el consumo del alcohol y en los últimos años el uso de teléfonos celulares durante el manejo. Los gremios de transportistas han tomado medidas como el autocontrol electrónico de la velocidad, la formación permanente de los conductores, el ordenamiento del horario de trabajo y el uso de dispositivos digitales de ubicación (GPS). Pero en nuestras carreteras abundan unidades piratas que a veces cuentan con la pasividad o la complicidad de policías y fiscalizadores. Todos los especialistas están de acuerdo en que carecemos de un plan estratégico de seguridad vial, que nos libre de vivir en peligro permanente y que salve vidas humanas.

