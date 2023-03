Explosión en Baltimore | Fuente: EFE

Al menos una persona resultó muerta y otras cinco heridas, algunas de ellas de gravedad, debido a una fuerte explosión de una tubería de gas que destruyó totalmente tres viviendas unifamiliares en un barrio del noroeste de Baltimore (Maryland, EE.UU.), informó el Cuerpo de Bomberos.Los equipos de socorro trasladaron a cuatro de los heridos, todos ellos en estado grave, a hospitales de la ciudad mientras aún intentan rescatar a otro herido que se encuentra atrapado bajo los escombros de una de las casas que se vinieron abajo por la explosión, que también afectó a otras 16 viviendas del barrio.La persona fallecida es una mujer y las causas de la explosión de gas están bajo investigación, dijeron los bomberos, que no han descartado que en las viviendas hubiera otros ocupantes."Esta es una situación horrenda", dijo el jefe de Bomberos de la ciudad, Niles Ford.

Explosión en Baltimore | Fuente: AFP

La explosión ocurrió a media mañana en el vecindario de Reistertown Station pero no se ha determinado todavía la causa. Más de dos horas después, los socorristas lograron sacar de entre los escombros a una mujer y a un hombre.Según el diario The Baltimore Sun, si bien las autoridades no informaron los detalles de edad de las personas socorridas, algunos testigos dijeron que habían escuchado voces de niños que pedían ayuda tras el estallido.Los bomberos indicaron que las cuatro personas rescatadas de entre los escombros se encuentran en situación grave.Más de 200 bomberos y socorristas concurrieron al sitio junto con el alcalde, Bernard Young, y otras autoridades, pero la Policía advirtió al público de que no se congregue en el área porque puede haber otros escapes de gas.

Explosión en Baltimore | Fuente: EFE

Una persona quedó sepultada de los hombros boca abajo y a otra se la encontró refugiada en un armario ropero, dijo Kevin Matthews, inspector de la Administración de Salud y Seguridad Laboral, quien vive en la misma manzana donde ocurrió la explosión y llegó al sitio poco después del desastre."Dos personas en estado crítico fueron socorridas por los bomberos y hay una mujer muerta", señaló la institución en su cuenta Twitter, en la que agregó que unidades de Operaciones Especiales de Socorro se encuentran en el lugar dedicadas a la búsqueda y socorro de otros vecinos.Funcionarios de la compañía Baltimore Gas and Electric Company se hicieron presentes en el sitio, donde continúan las labores de socorro en las cuales participan los equipos médicos de seis ambulancias.Los empleados de un restaurante Applebees ubicado a dos cuadras de distancia dijeron a la estación local WJZ de la cadena CBS que sintieron la onda expansiva de la explosión, que arrojó escombros sobre la vereda y la calle.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer