El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "tipo muy estúpido" al embajador británico en Washington, Kim Darroch, un día después de que amenazara con cortar contactos con el diplomático tras la filtración de cables en los que tildaba de "inepto" al inquilino de la Casa Blanca.

"El embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido", escribió Trump en una serie de tuits, en los que también criticó de nuevo a la primera ministra británica, Theresa May, sobre su manejo del Brexit: "Le dije cómo conseguir el acuerdo, pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. ¡Un desastre!".

La publicación por el diario británico The Mail on Sunday de los cables diplomáticos confidenciales del embajador Kim Darroch desató la ira de Trump en Twitter. Darroch calificó al mandatario estadounidense de "inepto" y a su administración de "disfuncional".

"No trataremos más con él", tuiteó Trump como respuesta. Y aprovechó para celebrar como una "buena noticia" que la primera ministra Theresa May vaya a dejar el poder este mes, una vez que las bases del Partido Conservador hayan elegido a su sucesor.

Londres lanzó la investigación sobre quién es el responsable de esta comprometida filtración y por qué lo hizo. La mayoría de teorías señalan el complejo contexto político en la carrera para suceder a May en las riendas del partido y del gobierno entre Boris Johnson y el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt.

(Con información de AFP)

