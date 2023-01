La mamá delfín trata de mantener a flote el cuerpo de su cría a través del canal intracostero en Indian Shores, Florida. | Fuente: See Through Canoe

La asociación See Through Canoe compartió un video en el que se observa una penosa escena. Un delfín trata de mantener a flote el cuerpo de cría muerta en el canal intracostero en Indian Shores, Florida (Estados Unidos).

"La madre delfín no está lista para soltar su cría muerta y empujarla a través del canal intracostero", escribió en un tuit See Through Canoe. “Es difícil decirlo con seguridad sin una investigación, pero posiblemente la cría haya sido golpeada por un bote”.

La asociación ha pedido a los navegantes que disminuyan la velocidad en sus botes para evitar posibles tragedias, como la que se grabó en video.

Según un estudio publicado en la revista especializada Zoology, los delfines presentan estos comportamientos cuando ven a uno de los suyos morir. Esto prueba que estos mamíferos acuáticos sufren por sus muertos.

