El nombramiento de Arturo Herrera este martes como nuevo secretario de Hacienda de México, quedó registrado como uno de los actos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador más comentados en las redes sociales. El gesto adusto o de aparente desconcierto del funcionario, mientras era anunciado por el mandatario, se convirtió en trending topic entre los internautas mexicanos.

En el video transmitido por el canal de Facebook de López Obrador, se ve a Arturo Herrera con una expresión sería y mirando al frente. y por momentos al suelo o a un costado. Los memes y los videos editados del nombramiento se multiplicaron en las redes.

"Si piensan que su día va mal, imagínense el de Arturo Herrera", fue uno de los comentarios en Twitter a propósito de la expresión facial de herrera.

"La cara de Arturo Herrera dice: a) Qué susto, b) Pa’ qué nací, c) ¿Yo por qué?, d) Mejor no hubiera venido, e) Todas las anteriores", tuiteó otro usuario.

El nombramiento de Herrera se dio luego de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, quien más temprano expresó a través de una carta pública "muchas" discrepancias económicas con la administración de López Obrador, a la que acusó de haber "tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento". Además, calificó de "inaceptable la imposición (de parte del gobierno) de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública".

Por esa razón un comentario en Twitter comparaba la situación en Hacienda con las expresiones del nuevo ministro: "La cara de Arturo Herrera es más elocuente que la carta de Carlos Urzúa". Otro escribió que "la cara de Arturo Herrera ya renunció".

Horas después, en conferencia de prensa, un sonriente Herrera explicó que el rictus que adoptó durante su presentación fue por respeto a un momento solemne.

"Cuando trabajé para un organismo internacional en mi vida publica pasada, me hicieron una acusación, me dijeron que me reía demasiado cuando tenía una presentación con medios [...] entonces ahora trato, cuando hay un acto solemne, de ser cuidadoso [...] lo que estaba tratando nada más es de transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda", dijo a la prensa.

