Entre la treintena de viajeros desaparecidos está un menor de edad que se embarcó junto a sus padres. | Fuente: AFP/Foto de archivo

El diputado opositor venezolano Luis Stefanelli denunció este martes que se desconoce el paradero de una embarcación con 32 emigrantes de su país que navegaba rumbo a Curazao, y que partió el pasado 7 de junio desde las costas del estado de Falcón (noroeste).Stefanelli hizo "una alerta al país" desde la sede del Parlamento e informó sobre "la desaparición de una lancha rápida que salió el día viernes del pueblo de Agüide, del estado Falcón, rumbo a Curazao". Luego en conversación con EFE, Stefanelli señaló que entre la treintena de viajeros está un menor de edad que se embarcó junto a sus padres.El parlamentario por Falcón dijo que la lancha desaparecida está en alta mar desde el viernes pasado, un trayecto que suele tomar alrededor de ocho horas, por lo que "es muy probable que podamos prever lo peor". Lamentó que, pese a que desde el sábado el rumor corrió en la región sobre el caso, "a este momento no hay ningún tipo de operación de rescate" ni se de ofrezca respuesta a los familiares. "Si se está haciendo algo o se ha hablado con el gobierno de Curazao, nada", añadió.Desde las costas de Falcón hacia las Antillas Holandesas, explicó, hay un incesante traslado de venezolanos que huyen de la crisis económica y afirmó que "manejamos información de que no se van menos de 100 personas semanales", quienes pagarían alrededor de 400 dólares por persona.Recordó que en el 2017 zozobró una barca que cubría una ruta similar y que causó más de 20 muertes. A su juicio, se trata de "gente que arriesga la vida saliendo del país, no pueden sobrevivir aquí, la angustia los lleva a arriesgar la vida".El pasado viernes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) indicaron de manera conjunta que el número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis ha superado la barrera de los cuatro millones.Como parte del fenómeno migratorio, en los últimos años se ha registrado la llegada de balsas con inmigrantes venezolanos a las islas del Caribe más cercanas como Curazao, Aruba, Bonaire y Trinidad y Tobago. Organizaciones no gubernamentales y el Parlamento han denunciado que estos migrantes venezolanos son víctimas de redes de trata de personas, que los captan aprovechando la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

(Con información de EFE)

