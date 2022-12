Cuco un perrito de 15 años murió el mismo día que su | Fuente: Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa

Una conmovedora historia se registró en una localidad de España, donde un perrito de nombre Cuco dejó un claro mensaje de amor y fidelidad a quienes lo cuidaron hasta sus últimos días.

Los protagonistas de esta historia, compartida por la Asociación Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa son Cuco y su dueña, una mujer de 96 años que cuidó de él hasta que sus fuerzas se agotaron y murió en una residencia para adultos mayores.

Lo insólito fue que Cuco, el perrito de 15 años también falleció horas después de la muerte de su dueña. Según la información recogida por La Vanguardia, hace cinco años el animal se quedó a cargo de un familiar de la mujer, quien debido a su estado de salud fue ingresada a un geriátrico.

El familiar al no poder cuidar de la mascota decidió ingresarlo a la protectora; sin embargo, no fue impedimento para que Cuco se viera con su dueña, pues la anciana mujer a veces lo visitaba hasta que un día no pudo hacerlo más.

El pasado 10 de agosto una de las voluntarias de la asociación protectora fue a saludar a Cuco y se percató que el animal no reaccionaba. “Se había quedado dormido durante la noche y ya no despertó”, contó la presidenta de la asociación Ángeles Cifuentes.

“Cuando descubrimos que la propietaria había fallecido por la noche el mismo día que Cuco, nos quedamos impactados, se nos pusieron los pelos de punta”, relató.

El fallecimiento de Cuco causó tristeza en el personal de la protectora, pero les fue reconfortante saber que partió para reencontrarse con su dueña. “Nosotros creemos que se fue delante de ella para guiarla”, dijo Cifuentes.

Te sugerimos leer