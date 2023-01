El presidente aseguró que no acudirá a la toma de mando de Joe Biden. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JIM WATSON

La tensión política continúa en Estados Unidos tras el asalto al Congreso del miércoles, con cada vez más llamados a la renuncia del presidente Donald Trump y el posible inicio de un nuevo juicio político en su contra a menos de dos semanas de que concluya oficialmente su mandato.

A la oposición demócrata se sumaron varios republicanos, indignados ante el comportamiento de Trump por arengar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso tras un acto político en el que repitió sus denuncias, desestimadas por los tribunales, de fraude electoral. En la caótica y violenta jornada fallecieron cinco personas, entre ellas un policía del Capitolio.

"Sí que creo que el presidente cometió ofensas dignas de un juicio político (...) Su comportamiento esta semana le descalifica para seguir" como presidente, aseguró el senador republicano Pat Toomey en una entrevista en el canal conservador Fox.

En una misma línea se expresó el también senador republicano Ben Sasse, quien dijo que si se abre un proceso considerará obviamente los artículos que presenten en su contra.

"Creo que el presidente ha ignorado su juramento del cargo (...) para preservar, proteger y defender la Constitución. Actuó en su contra", apuntó Sasse.

DOS OPCIONES

Existen dos opciones bajo consideración en medio del asombro y el estupor tras el inaudito asalto al Congreso del pasado miércoles.

Por un lado, la inhabilitación de Trump a través de la enmienda de la Constitución por su incapacidad para gobernar, algo que debería encabezar el vicepresidente Mike Pence y que debería contar con el respaldo de la mitad del gabinete presidencial, y que parece poco probable.

La otra, más plausible, es que los demócratas con mayoría en la Cámara de Representantes presenten un cargo de "incitación a la insurrección" en contra del presidente de Estados Unidos para abrir un nuevo juicio político contra Trump, y que le convertiría en el único mandatario enjuiciado en dos ocasiones.

Por ahora, más de 190 de los 222 demócratas han respaldado una resolución del legislador Ted Lieu para presentar el cargo de destitución en contra de Trump.

Posteriormente, debería ser sometido al juicio propiamente en el Senado, aunque se encuentra en receso y no tiene previsto retomar la actividad hasta el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión del demócrata Joe Biden como presidente.

RETRASO DE JUICIO POLÍTICO PARA DAR MARGEN A BIDEN

No obstante, varios pesos pesados demócratas en la Cámara han planteado este domingo la posibilidad de presentar los cargos contra Trump, pero no enviarlos al Senado hasta que hayan pasado los primeros 100 días de la llegada de Biden a la Casa Blanca para no condicionar el inicio de su mandato.

El representante demócrata James Clyburn apuntó hoy en CNN que la Cámara podría votar los cargos del juicio político "esta semana", pero se daría a Biden "los 100 días que necesita para poner en marcha su agenda, y puede que enviemos los artículos en algún momento después de ello".

SILENCIO DE TRUMP

Mientras tanto, continúa el silencio de Trump, cuyas cuentas en Twitter y Facebook fueron suspendidas este viernes por "riesgo de incitar a la violencia".

Dos días después de suspender temporalmente la cuenta de Trump, la red social le privó el viernes definitivamente de esa herramienta, con la que el presidente saliente ha emitido más de 55.000 mensajes durante más de once años y que contaba con 89 millones de seguidores.

Los medios estadounidenses han informado que su primer acto público tendrá lugar el martes cuando el todavía presidente se desplace a Texas para visitar las labores de construcción del muro fronterizo con México, el símbolo de su mano duro en materia de control migratorio.

(Información de Efe)

