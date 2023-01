Corea del Sur es uno de los países que fue afectado fuertemente por el nuevo coronavirus; sin embargo, su vecino Corea del Norte no ha brindado datos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JEON HEON-KYUN

Más de 720 mil personas han sido infectadas por el nuevo coronavirus, hasta la fecha. Al menos, 183 países del globo son atacados por la pandemia que ya ha cobrado más de 35 mil víctimas fatales. Sin embargo, hay 15 naciones que aún no registran casos de COVID-19 en su territorio. ¿Cómo lo lograron? En RPP Noticias te lo explicamos.

De estos países que aún no sufren por la pandemia, siete están en África, dos en Asia y seis en Oceanía. A estos se les puede sumar territorios (de países) que no registran infectados: la Isla de Anguila, la Isla de Man y las Islas Aland (Reino Unido). La primera en América y las otras dos siguientes en Europa. Estos son los 15 países que no registran casos del nuevo coronavirus hasta este 30 marzo:

Santo Tomé y Príncipe ComorasSierra LeonaLesotoSudán del SurBurundíBotswanaTurkmenistánCorea del NorteNauruTongaIslas MarshallKiribatiVanuatuSamoa

¿Por qué no han sido afectados por la pandemia?

Para el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, el caso de Corea del Norte es peculiar, porque se habla de un gobierno que es de facto. "Corea del Norte tiene una politica exterior y nacional de fronteras cerradas. Antes de que suceda la pandemia, ya las había cerrado. Ese ha sido la base para que no se produzca el ingreso del virus en Corea del Norte", comenta.

En la misma línea va el internacionalista Óscar Vidarte Arévalo, quien sostiene que la pandemia del nuevo coronavirus se encuentra estrechamente vinculada al proceso de globalización. "La globalización genera riesgos y amenazas en el ámbito de la salud. Y ya venimos hablando de problemas de salud como el ébola y el H1N1", asevera.

Vidarte es firme al afirmar que un mundo globalizado "permite que este tipo de enfermedades puedan expandirse a nivel global con facilidad". Es por ello que los otros 14 países restantes -exonarando a Corea del Norte- se encuentran exentos de esta enfermedad.

Corea del Norte aún es un país hermético en donde hay un control riguroso para la salida y entrada de extranjeros. | Fuente: AFP

Prueba de ello, es la expansión del virus a través del mundo: "A Latinoamérica llegó después de Europa". Según el especialista, influyen "los temas culturales y turísticos. Lo cual refleja lo poco conectados que estamos con el mundo asiático".

Rodriguez Mackay, por su parte, indica que la propagación del COVID-19 "ha seguido los intereses de China. Los intereses de China están en Europa y Estados Unidos de América". Según él, estos países no afectados por el virus no son países relevantes en las relaciones internacionales, en un mundo globalizado.

"Son relevantes en tanto son protagonistas positiva o negativamente. Porque están en la vitrina y llaman la antención internacional o porque generan una serie de conscientización planetaria", explicó.

En menor medida, está la posibilidad de que estos países escondan información, tal como lo estaría haciendo Venezuela. Para Óscar Vidarte, "todos esconden información en momentos críticos. En contextos de guerra, los estados, ya sean autoritarios o democráticos, esconden información".

Sudáfrica, Egipto y Marruecos -en ese orden- son los países con mayor número de infectados por COVID-19 en África. | Fuente: AFP

