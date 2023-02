Situación epidémica en Francia preocupa a las autoridades. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

El médico infectólogo peruano radicado en París, Enrique Casalino, detalló en RPP Noticias la situación de la segunda ola de contagios de la COVID-19 en Francia. Dijo que la situación es tan preocupante que el Gobierno trabaja en medidas más drásticas, entre ellas, el ingreso a un nuevo confinamiento. Afirmó que el hospital donde trabaja se ha registrado la ocupación de hasta el 70% de camas UCI.

“El Gobierno está trabajado la posibilidad de un nuevo confinamiento, porque la situación se está escapando de las manos. En mi hospital tenemos el 70% de camas UCI ocupadas por pacientes con COVID. Es una situación sumamente preocupante, porque podría decir que en los días que vienen podría haber pacientes que llegasen al hospital y no habría camas en que poderlos recibir. El Gobierno va a tomar decisiones más drásticas”, contó.

Casalino explicó que el incremento de casos positivos podría deberse a dos aspectos. El primero es que la población bajó la guardia frente al virus. “La población comprendió el desconfinamiento como que podemos vivir como antes”, refirió. El segundo aspecto radica, a su parecer, en que el Gobierno francés adoptó medidas “simbólicas”. Ello referido, por ejemplo, a que los cines y teatros reabrieron luego del confinamiento de marzo, pero no hubo exigencias rígidas. “Se dejó circular libremente y no hubo más que consejos generales. No hubo nada impuesto. Eso ha hecho que el virus circule, porque no hubo respeto de reglas fundamentales”, contó.

Casalino dijo que se espera que el Gobierno adopte un nuevo confinamiento en un sentido regional o local, debido a que según últimos estudios indican que las medidas con mayor adhesión son las que responden a una lógica en función de la situación epidémica de cada localidad. “Podría haber un nuevo confinamiento y va en el sentido de publicaciones recientes que las medidas más eficaces, bien aceptadas y respetadas, y sobre todo que tienen una dimensión regional, lo más local posible. En ese sentido, el Perú es ejemplo, porque las medidas han sido adaptadas en la situación de cada departamento”, dijo.

El verano ya viene

En el hemisferio norte ya pasó el verano y atraviesa por un otoño en el que los casos de COVID-19 se han incrementado. El infectólogo peruano contó que el riesgo durante el verano es que “la situación se libere demasiado y las personas olviden los buenos reflejos”; es decir, el constante lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarilla. “El verano va a favorecer el contacto de generaciones. La gente viaja al norte y al sur; esos movimientos de población se corre el riesgo de llevar el virus de un lugar a otro”, contó.

Sobre la situación de las playas, Casalino dijo que es posible ir a la playa siempre guardando la distancia de los vecinos. “Hay pocas probabilidades [de contagio] por la circulación del aire y la cantidad de espacio. Hay poco riesgo mientras estemos sentados en la playa. Esa es una realidad objetiva”, expresó. Sin embargo, esa condición de la distancia en las playas se rompe los sábados y domingos “cuando están abarrotadas”.

También refirió que el contagio ocurre no en la misma playa, sino antes o después; es decir, cuando los amigos o familias se reúnen en casa para almorzar, cenar o acuden a restaurantes o bares.

