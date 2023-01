La firma china CanSino Biologics tramita ya el permiso para su vacuna. | Fuente: EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que espera que el país comience en enero a recibir las primeras vacunas anticovid de la farmacéutica china CanSino, que se sumarán a los envíos de las dosis de Pfizer-BioNTech iniciados este diciembre.

"Les hablaba yo de la vacuna CanSino, de una farmacéutica china. Tenemos un contrato de 35 millones de dosis. El compromiso es que nos entreguen dos millones en enero, tres millones en febrero, tres millones en marzo y hacia adelante", expresó el presidente en un mensaje en vídeo difundido en redes sociales.

Asimismo, destacó que México cuenta de momento con un presupuesto de 32.000 millones de pesos (1.600 millones de dólares) para la compra de vacunas.

De momento, las autoridades sanitarias mexicanas solo han autorizado el uso de la vacuna de la estadounidense Pfizer, que ya ha enviado dos cargamentos a México que están siendo suministrados a personal sanitario que atiende a enfermos de covid-19.

López Obrador reveló que el Gobierno de México va a "cerrar ya el acuerdo" con la vacuna china que, dijo, es "muy importante porque no requiere de bajas temperaturas en refrigeración como la de Pfizer".

Además, destacó que la vacuna de CanSino solo se aplica en una dosis, y no en dos como la estadounidense.

"Esperamos para enero ya tener esta vacuna de CanSino", subrayó el presidente.

Minutos antes que Chile y Costa Rica, México se convirtió el jueves en el primer país de América Latina en comenzar a vacunar con el fármaco de Pfizer, que fue suministrado a 3.000 médicos repartidos en Ciudad de México y en los cercanos municipios de Querétaro y Toluca.

Tras la llegada el sábado de un segundo cargamento con 42.900 dosis, el país retomó este domingo las vacunaciones a personal médico de la capital y espera iniciar el lunes las inyecciones en el norteño estado de Coahuila.

López Obrador destacó en su mensaje que hay un acuerdo con Pfizer para recibir a más tardar en febrero o marzo 1,4 millones de dosis, que al aplicarse dos por persona, servirán para inmunizar a 700.000 trabajadores sanitarios de alrededor del país.

Además, pronosticó que a partir de la segunda quincena de enero se pueda comenzar a vacunar a los adultos mayores del país.

"Empezamos con los de más edad. De 100 a 90 años. Estén donde estén. Si no pueden salir de sus casas, los vamos a ir a vacunar a sus casas", subrayó.

También se vacunarán tempranamente quienes sufran enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, y se estudia la posibilidad de aplicarla a maestros de aquellos estados que retomen clases presenciales el próximo año.

López Obrador recordó que la vacunación será "universal y gratuita para todos, ricos y pobres" y explicó que "nada más es cosa de esperar el turno que corresponda".

"Nada de que tengo dinero y voy a vacunarme primero o soy político influyente y me vacuno primero. No eso. Así no es la cosa", enfatizó. (EFE)

