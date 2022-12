Uruguay registra 10 029 casos totales desde el inicio de la pandemia. | Fuente: EFE

Uruguay superó este lunes el umbral de los 10 000 casos de la COVID-19 con 332 nuevos contagios y un acumulado de 10 029 tras batir el pasado domingo su último récord de positivos diarios con 533.

Además, esta jornada se registraron tres nuevas muertes, con lo que Uruguay contabiliza 95 fallecidos.

Así lo indicó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario en el que detalló que en la jornada se hicieron 4 875 test de coronavirus SARS-CoV-2 y se alcanzaron los 514 906 desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo.

Actualmente, el departamento (provincia) más afectado sigue siendo Montevideo con 2 200 casos activos, mientras que en segundo lugar se encuentra Canelones (sur) con 540.

Además, en Cerro Largo (este) hay 27 casos activos y en Rivera (noreste) 157. Estos dos departamentos, ambos con frontera terrestre con Brasil, han sido de los más afectados a lo largo de la pandemia y de los que más han preocupado a las autoridades sanitarias.

El único departamento que se mantiene sin casos de coronavirus es Treinta y Tres (sureste).

El informe emitido señala, además, que en este momento hay 39 personas en tratamientos intensivos.

Restricciones por aumento de casos

El pasado 1 de diciembre, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció una serie de medidas en el país sudamericano.

El cierre de bares y restaurantes a medianoche, un mayor control en transportes públicos y la suspensión de los deportes en espacios cerrados son algunas normas adoptadas por el Gobierno.

"A nosotros no nos gustaría y no tenemos pensado hoy que a miles de uruguayos tengamos que decirles que no vengan (a pasar las fiestas navideñas). Ahora, si el 18 de diciembre nos fuimos de largo al naranja, quizá sean otras las medidas. Lo de hoy pretende tener un efecto preventivo", indicó ese día el mandatario.

De acuerdo con esto, este viernes el presidente dará una nueva conferencia para anunciar qué medidas toma el Ejecutivo.

(Con información de EFE)

