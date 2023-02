Después de su llegada, este doctor de origen asiático empezó a presentar escurrimiento nasal y tos seca, por lo que él mismo se aisló en su casa, 'como marca el protocolo'. | Fuente: EFE

Un doctor en biología molecular de 57 años, que viajó el 25 de diciembre a la región de Wuhan (China), sería el primer caso de coronavirus en México, según detalló la secretaria de salud del estado norteño de Tamaulipas, Gloria Molina. "Ayer recibimos una llamada para reportarnos un caso sospechoso de coronavirus. Un doctor que trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)", dijo Molina a Radio Fórmula.

De acuerdo con la funcionaria, el doctor reportó que el 10 de enero regresó de China hasta Reynosa, haciendo escala en la Ciudad de México. Después de su llegada, este doctor de origen asiático empezó a presentar escurrimiento nasal y tos seca, por lo que él mismo se aisló en su casa, "como marca el protocolo".

Aseveró que ya se le ha hecho la prueba, la cual consiste en un exudado faríngeo, para saber si está la presencia o no del virus. Este virus, señaló Molina, es parecido al de la influenza, pero al ser nuevo no puede hacer una prueba rápida para identificarlo, así que se tienen que esperar entre 36 y 72 horas para determinar si existe o no la presencia del coronavirus.

Señaló que hasta el momento se ha realizado un estudio de contactos, es decir, las personas que han estado en contacto con el doctor, así como en el Centro de Biología Molecular de Reynosa, donde trabaja. "Hasta ahora todos están asintomáticos", dijo, pero señaló que estarán en observación para dar seguimiento del periodo de incubación del virus.

Por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que las autoridades de salud estaban investigando el caso. Las autoridades de la provincia china de Hubei, donde se originó el nuevo coronavirus de la neumonía de Wuhan, elevaron este miércoles a 17 el número de muertos por dicha enfermedad que, según la Comisión Nacional de Sanidad, podría mutar y propagarse.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos. Además, se han detectados casos en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos.

