Una enfermera tunecina muestra un vial de la vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19 en un hospital de Túnez. | Fuente: EFE

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) ha solicitado unirse con la vacuna rusa anticovid Sputnik V al mecanismo internacional COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, para garantizar el acceso global y equitativo a los preparados.

"Se ha presentado una solicitud para que la Sputnik V pueda participar en el programa COVAX", señaló el director del FIDR, Vladímir Primak, durante una conferencia de prensa.El mecanismo internacional, creado por la OMS y la Alianza para las Vacunas GAVI y en el que participan 190 países y economías, financia la investigación de vacunas anticovid a cambio de que se distribuyan a bajo precio en todo el planeta.

Su objetivo es asegurarse 2 000 millones de dosis para su distribución en 2021 a fin de garantizar que la quinta parte de la población mundial se inmunice contra la COVID-19.La vacuna rusa ha sido autorizada hasta el momento en 56 países, pero aún no ha recibido el visto bueno a su uso de emergencia por parte de la OMS, a la que solicitó el registro acelerado ("Emergency Use Listing", EUL) y la precalificación de la Sputnik V en octubre.Rusia se convirtió en uno de los primeros países del mundo en solicitar a la OMS este estatus para su vacuna contra la COVID-19, pero aún no está completado el proceso.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Los científicos apenas están comenzando a estudiar cualquier efecto potencial de las vacunas sobre los síntomas prolongados de la COVID-19. Los informes de los médicos también varían. El Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio de Inglaterra respecto a este tema, donde hasta el 40% de personas con síntomas tras vencer al coronavirus han mejorado tras recibir las dosis de la vacuna.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer