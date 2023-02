Carlos Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, y Saeb Erekat, secretario general de la OLP. | Fuente: EFE

La muerte por coronavirus este martes del ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, uno de los alfiles del presidente Iván Duque, a quien aspiraba a suceder en la jefatura de Estado en 2022, se une a las de otras personalidades que han fallecido por la enfermedad en el mundo.Se da la circunstancia que este mismo martes murió también por el virus el líder sindical colombiano y presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez.Instalada ya la COVID-19 en el mundo, y cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no lo había declarado como pandemia, uno de los primeros en fallecer fue el director de cine chino Chang Kai el 14 de febrero de 2020, a los 55 años, junto a otros tres miembros de su familia.El 15 de marzo murió a los 92 años en un hospital de Milán el arquitecto italiano Vittorio Gregotti, uno de los más reconocidos del país y participante en el proyecto del estadio olímpico de Montjuïc en Barcelona.

Días más tarde, el 24 de marzo falleció a los 81 años el dramaturgo estadounidense Terrence McNally, autor de icónicas obras de teatro musical como "Kiss of the Spider Woman" y "Ragtime". Ese mismo día murió el músico camerunés Manu Dibango a los 86 años.También sucumbió a la enfermedad el veterano actor estadounidense Mark Blum, que trabajó en "Desperately Seeking Susan" y en la exitosa serie de Netflix "You". La muerte de Blum se unió también ese mes a la del chef indio Floyd Cardoz.El coronavirus alcanzó igualmente al escritor chileno que residía en España Luis Sepúlveda, quien murió el 16 de abril de 2020 en plena primera oleada de la pandemia tras permanecer dos meses enfermo.El actor de espectáculos de Broadway Nick Cordero falleció el 5 de julio, tras pasar más de tres meses hospitalizado en Los Ángeles.Meses después, el 4 de octubre de 2020, murió a las afueras de París el diseñador japonés Kenzo Takada, fundador en la década de 1970 de la firma Kenzo, a los 81 años.El secretario general de la OLP, Saeb Erekat, también sucumbió a la pandemia el 10 de noviembre y el 2 de diciembre murió a los 94 años el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que dirigió Francia entre 1974 y 1981.Unos de los últimos en fallecer fue el 28 de diciembre el cantante mexicano Armando Manzanero a los 85 años.Según datos de la Universidad Johns Hopkins de este 26 de enero, las muertes por coronavirus en el mundo se cifran en 2 142 826, de ellas más de 500 000 en Latinoamérica.

EFE

