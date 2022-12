Personal médico prepara una dosis de vacuna este martes, en el Centro Médico La Costa de Asunción. El | Fuente: EFE

El Ministerio de Salud de Paraguay publicó este viernes un reporte inicial de las personas registradas para ser inmunizadas al nuevo coronavirus que no acudieron a los centros de vacunación y los motivos de su decisión, con cerca de 100 000 personas que rechazaron la dosis contra la COVID-19.El registro para vacunarse ascendía a 231 071 personas, de las que 133 409 asistieron a sus vacunatorios y 97 662 en todo el país eludieron la cita, según un adelanto del informe que prepara el Ministerio de Salud.El titular de la cartera, Julio Borba, ya anunció la semana pasada que se llamaría a las personas que no acudieron para conocer sus razones, ya que existía preocupación entre las autoridades sanitarias de Paraguay por la baja asistencia.El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, presentó este viernes, durante la conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica, unos datos preliminares de las averiguaciones del Ministerio.De las personas a las que se llamó, un 33 % no atendió el teléfono, un 5 % dio un número de teléfono equivocado y otro 1 % había fallecido, mientras que en el caso de los que contestaron la llamada, la mitad decidió no responder a la encuesta de Salud.

Razones de inasistencia

Entre los que sí lo hicieron, las respuestas más frecuentes para justificar su ausencia fue que la enfermedad de la COVID-19 no existe o que no quieren vacunarse dos veces."Probablemente alguien les registró y no logró convencerles para llevarles a vacunar. No es que no crean en la vacuna, es que no creen en la enfermedad", explicó Sequera en relación al primer caso.En el caso de los segundos, el director de Vigilancia de la Salud recordó que todas las vacunas que se aplican en Paraguay requieren dos dosis, ya que la única que solo necesita una, la Janssen, no está disponible en el país."Aquí, esperar la vacuna que uno quiere no es la opción. Tenemos que vacunarnos", subrayó Sequera.Entre las personas que no acudieron a pesar de estar registrados, también existe población que quiere vacunarse pero no pudieron acercarse al vacunatorio por diferentes motivos.Las respuestas más repetidas eran que las personas se encontraban encamadas y no podían salir de su casa o que no contaban con personas que les llevaran al centro de vacunación contra la COVID-19.

"Podemos asumir, como Ministerio de Salud, hacer más esfuerzos para generar más acceso a esto. Pero pedimos a los familiares, a la comunidad organizada, a tanta gente que quiere ayudar... que generemos algún tipo de lista (...) busquemos en la comunidad quien no está pudiendo ir y juntémonos para llevarle a un vacunatorio", pidió Sequera.Desde el 22 de febrero, cuando se inició la campaña de inmunización, hasta la fecha, Paraguay ha aplicado 237 556 dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Salud.La vacunación contra la COVID-19 comenzó con el personal sanitario y pasó después a los adultos mayores, escalonados por franjas de edad, hasta llegar a las personas nacidas de 1956 en adelante, donde se encuentra estancada.El país suramericano tuvo que suspender este miércoles la vacunación en seis departamentos del país por falta de dosis disponibles, a la espera de que este fin de semana lleguen nuevos lotes de vacunas.Paraguay, un país con poco más de 7 millones de habitantes, acumula desde el principio de la pandemia 324 063 contagios, con 8 012 defunciones y 268 336 recuperados.

