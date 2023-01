António Guterres recordó que ese 'virus microscópico ha traído consecuencias catastróficas' al mundo. | Fuente: AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó este jueves la respuesta internacional a la pandemia del coronavirus, lamentando que los países no hayan sido capaces de coordinarse y de frenar el avance de la enfermedad."Un virus nos ha puesto de rodillas y no hemos sabido combatirlo de forma efectiva. Se está extendiendo ahora a todas partes. No hubo control, no hubo coordinación efectiva entre los Estados miembros. Estamos divididos en la lucha contra la COVID-19", señaló en una conferencia de prensa virtual.António Guterres recordó que ese "virus microscópico ha traído consecuencias catastróficas" al mundo y ha hecho evidentes problemas sistémicos que ya estaban ahí, agravando la pérdida de confianza de los ciudadanos en políticos e instituciones."Ante estas fragilidades, los líderes internacionales tienen que ser humildes y reconocer la importancia vital de la unidad y la solidaridad", defendió el diplomático portugués.El jefe de Naciones Unidas reconoció que es imposible predecir lo que va a ocurrir a partir de ahora: "Estamos en medio de la niebla".

Sobre la gestión de la propia ONU, António Guterres dijo que la organización se ha movilizado para "salvar vidas, controlar la transmisión del virus y reducir el impacto económico".Por ejemplo, destacó el reparto de millones de equipos de protección, el apoyo en educación que se ha dado a 155 millones de niños, la formación ofrecida a 2 millones de empleados sanitarios y trabajadores comunitarios o su campaña para asegurar que los países más vulnerables tengan ayuda financiera desde el exterior.De cara a la recuperación, António Guterres insistió en que no se puede simplemente volver al pasado y recrear sistemas "que han agravado la crisis"."Tenemos que reconstruir mejor con sociedades y economías más sostenibles, inclusivas y con igualdad de género", señaló, subrayando que es el momento para invertir en energías limpias y en generar trabajos decentes.

(Con información de EFE)

Newsletter Todo sobre el coronavirusLa COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer