'Cuanto más tiempo pase, mayores serán las consecuencias, especialmente para niños de entornos desfavorecidos', indica un informe de Unicef. | Fuente: AFP

La ONU, a través de Unicef, la Unesco y la OMS, pidió este martes que el cierre de las escuelas sea considerada por los gobiernos una opción de último recurso en la contención del avance de la pandemia de coronavirus."La decisión de cerrar debe ser un último recurso y uno temporal", afirmó en una conferencia de prensa conjunta y telemática el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.Durante ese tiempo, según su discurso, debería garantizarse la continuidad de la enseñanza y aplicar en los centros las medidas que permitan una reapertura de forma segura.Su intervención junto con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, y la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, sirvió para repasar su guía de buenas prácticas lanzada esta semana.Esa hoja de ruta establece que los cierres o las reaperturas de escuelas deben tener en cuenta el avance local de la epidemia, la capacidad de las instituciones educativas para adaptarse a un funcionamiento con garantías sanitarias, el impacto de esa decisión en el bienestar y la educación de los niños y el resto de medidas aplicadas a nivel local.

Un reciente informe de Unicef alertó el pasado 1 de septiembre de que aunque 900 millones de los 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo de preescolar a secundaria deberían regresar al colegio entre agosto y octubre, solo lo harán 433 millones."Cuanto más tiempo pase, mayores serán las consecuencias, especialmente para niños de entornos desfavorecidos", destacó Azoulay en esa presentación telemática.Los tres organismos advirtieron de que los menores, especialmente las niñas, se enfrentan a un mayor riesgo de violencia física, sexual o mental y son más vulnerables al trabajo infantil cuando no pueden ir a clase."Para los más marginados, aunque solo sea cuestión de semanas, los efectos pueden durar toda su vida", añadió la responsable de Unicef, que recalcó que "invertir en los niños es la mejor inversión posible".

Recomendaciones de protocolo

Su guía aconseja mantener a los alumnos en grupos pequeños que no se mezclen entre sí, garantizar el acceso a las mascarillas, que las infraestructuras estén limpias y ventiladas y que el espacio se reorganice para intentar respetar una distancia de al menos un metro entre los escolares.En aquellas zonas donde no haya casos o solo casos esporádicos, estima que no debería obligarse a los menores de doce años a mantener esa distancia todo el tiempo.Estipular horarios de entrada y salida diferentes, aumentar el número de profesores y, si es posible, reducir el número de alumnos por clase y evitar que los alumnos se congreguen en grupos a la hora de hacer colas son otras recomendaciones.Las tres organizaciones recalcan que no se debería forzar a los menores de cinco años a llevar mascarilla, que entre los seis y los once años depende del riesgo que haya y que los mayores de doce años deberían seguir las mismas consignas que los adultos.La toma diaria de la temperatura, renunciar a que haya una nota médica para justificar las ausencias y garantizar que quienes hayan estado en contacto con un positivo se queden en casa 14 días se suman a unos consejos para cuyo seguimiento se pide el compromiso no solo de la comunidad educativa, sino de toda la sociedad.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS'Espacio vital': En este programa, el doctor Elmer Huerta explica un estudio, aún en prepublicación, que muestra cómo el código genético de una persona podría estar relacionado con la probabilidad de que contraiga la Covid-19 y la gravedad de la enfermedad si la contrae.

Te sugerimos leer