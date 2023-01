Los fallecidos en un año de pandemia se mantienen en 1,9 millones | Fuente: Andina

Los casos globales de la COVID-19 ascendieron este domingo a 88,3 millones, después de que se reportaran 802.000 nuevos contagios en la última jornada, una de las cifras más altas en lo que va de pandemia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Los fallecidos en un año de pandemia se mantienen en 1,9 millones, y ayer sábado se reportó una cifra récord de más de 15.500 muertes en una sola jornada.América, con una gráfica de casos diarios en claro ascenso, suma 38,6 millones de casos, mientras que Europa, con una curva más estable, acumula 28,7 millones.

También en África y Asia las cifras de casos diarios van en claro ascenso, aunque en cifras absolutas la incidencia del coronavirus en ellas es menor que en los continentes europeo y americano.EEUU, con 21,7 millones de casos, sigue siendo el país con más contagios en números absolutos, y su curva de positivos diarios sigue al alza.India, el segundo país más afectado con 10,4 millones de casos, llevaba tres meses de lento descenso en casos diarios, aunque hoy ha mostrado un notable repunte.Brasil ha superado los 8 millones de casos y está mostrando en algunas jornadas cifras récord de hasta más de 80.000 casos diarios, mientras que en Rusia, con 3,4 millones de contagios, la gráfica sigue a la baja.Reino Unido ha superado los 3 millones de casos y su curva sigue en cifras récord, no así Francia, Italia y España (con 2,7, 2,2 y 2 millones de contagios respectivamente), que muestran ligeros ascensos en sus cifras pero están lejos de los máximos de noviembre.Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 64 millones, y de los casos aún activos un 0,5 por ciento (108.000) se encuentran en estado grave o crítico.

Con información de EFE

