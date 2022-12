Con respecto a las cifras de fallecidos, el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, se sitúa en el mismo punto que estaba el 20 de marzo. | Fuente: EFE

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, avanzó este lunes que espera cumplir los requisitos estatales para comenzar la reapertura de los cinco distritos de la Gran Manzana durante la primera quincena de junio y descartó que la vuelta gradual a la normalidad tras el cierre por la pandemia se vaya a producir antes de esa fecha.En su conferencia diaria, De Blasio dijo que la primera mitad de junio es "la oportunidad" para relajar ciertas medidas, pero apuntó a que no abrirían todo de golpe sino por fases y solicitó a las empresas que pidan a sus empleados que no usen el transporte público a la par que sean cautelosos con el uso del automóvil para no colapsar la ciudad."Septiembre es crucial, por la reapertura de los colegios", señaló el regidor neoyorquino, quien detalló que en la ciudad han bajado las hospitalizaciones, los pacientes en UCI y la proporción de positivos entre las personas que se han realizado la prueba.Asimismo, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, informó en su rueda de prensa diaria que el número de muertos por COVID-19 ha vuelto a alcanzar su cifra más baja hasta la fecha, con 106 fallecidos (83 en hospitales y 23 en residencias), tras haber registrado 139 el sábado.Con respecto a las cifras de fallecidos, el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, se sitúa en el mismo punto que estaba el 20 de marzo, previo al pico de decesos alcanzado en la primera semana de abril. En total, 28.232 personas han fallecido por coronavirus en todo el estado.También continúan bajando las hospitalizaciones y las intubaciones, que siguen situándose en niveles similares a los del comienzo de la pandemia, en marzo. El número de nuevos casos bajó hasta los 373 con respecto al día anterior. Esto es algo que “no es genial, pero me vale porque vamos en la dirección correcta”, dijo el gobernador.

(Con información de EFE)

