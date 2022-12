El joven explicó que hacía el Facebook Live porque era la única forma en que los familiares y amigos de su papá podían acompañarlo a su última morada. | Fuente: Facebook

El joven Luis Siero Alfaro grabó el funeral de su padre, el capitán Luis Cristóbal Siero Huembes, piloto de la aerolínea La Costeña, quien, según su hijo, murió por el COVID-19 en el Hospital Militar de Nicaragua.

El joven hizo un Facebook Live desde que salió del hospital hasta un cementerio. El conmovedor video ha sido visto por más de 54.000 personas en su cuenta, compartido por casi otros 3.000, y reproducido más de 21.000 veces en YouTube.

El hijo, a bordo de su vehículo, siguió la carroza fúnebre en la que trasladaban los restos de su padre, un reconocido piloto de aviación en Nicaragua que ingresó al Hospital Militar con síntomas del coronavirus el domingo pasado y que perdió la vida a causa de COVID-19 el viernes.

El joven explicó que hacía el Facebook Live porque era la única forma en que los familiares y amigos de su papá podían acompañarlo a su última morada.

UN ADIÓS EN 20 MINUTOS

Las autoridades de Salud "no me dejaron velarlo en la casa por motivos de virus", explicó Siero Alfaro, quien lamentó que su mamá se encuentra en Estados Unidos y no pudo despedir a su papá.

"No hay forma de expresar las palabras de dolor de ir detrás de esta carroza llevando a mi padre al cementerio central de Managua", relató el joven, quien destacó que su padre "resistió hasta donde pudo" hasta que sufrió un infarto.

Durante el recorrido, de unos 20 minutos, además de quejarse de lo rápido en que conducían la carroza fúnebre, hizo llamados a cuidarse de esa enfermedad y a que es "triste" la situación que atraviesa Nicaragua y el mundo.

Al llegar al cementerio, el joven encaró a los trabajadores de la funeraria por la forma en que conducían, y éstos le explicaron que era la orientación que tienen.

En el lugar estaban cinco familiares de las víctimas, así como los encargados de hacer la fosa donde fue sepultado el piloto. Este es un "entierro express, como le dicen, de la manera más rápida posible para evitar contagio del virus", indicó el joven, que antes de sepultar a su padre abrió el ataúd para mostrar que el cuerpo de su padre iba dentro de una caja hermética sellada.

"Aquí queda mi viejito, mi pobre viejito. ¡Cuídense mucho!", instó, mientras concluía la transmisión.

EFE

