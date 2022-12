“Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células', señaló el investigador principal. | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Olle Svensson

Los hombres calvos podrían tener un mayor riesgo de padecer de síntomas graves si contraen la COVID-19, según un último estudio de la Universidad de Brown. Carlos Wambier, uno de los investigadores, aseguró a el Daily Telegraph que piensa que “la calvicie es un predictor perfecto de la severidad de la enfermedad”.

Sin embargo, otros profesionales de la salud han pedido precaución y han manifestado que se necesita más evidencia para respaldar esta afirmación. De acuerdo con el diario en cuestión, Wambier conduce dos estudios en España, de los cuales ha concluido que un número desproporcionado de hombres calvos fueron llevados al hospital con el virus.

De los 41 pacientes que fueron examinados en el primer estudio, el 71% de ellos tenía calvicie. En otro estudio, publicado por el Journal of the American Academy of Dermatology, el profesor Wambier descrubrió que al menos 80% de 122 pacientes hombres de COVID-19 en Madrid eran calvos.

“Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células", señaló.

Por su parte, Karen Stalbow, jefa de política de Prostate Cancer UK pidió tomar con pinzas las afirmaciones de Wambier. “Hay varios estudios clínicos que están iniciando que esperamos puedan abordar este punto, pues se necesita más evidencia”, señaló.

El estudio de Wambier llega luego de que la evidencia sugiriera de que los hombres son más propensos a fallecer a causa de la COVID-19 que las mujeres. Los científicos creen que las hormonas sexuales masculinas que pueden causar la pérdida del cabello también podrían aumentar la capacidad del virus para atacar a las células.

Otros investigadores han empezado a investigar si, en vez de ello, son los tratamientos médicos los que suprimen estas hormonas que pueden actuar favorablemente en los pacientes de coronavirus, pues algunas de las terapias también son utilizadas para tratar enfermedades como el cáncer de próstata.

Puedes leer el estudio completo aquí.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer