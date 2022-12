Italia supera los mil contagios diarios de la COVID-19. | Fuente: EFE

Italia rebasó este sábado los 1 000 contagios de la COVID-19 en un día: 1 071, que elevan el total de casos a 258 136 en todo el país con la región de Lacio en máximos históricos, al registrar 215 contagios en las últimas 24 horas.

Esta cifra de casos es la más alta que registra el país desde el pasado 12 de mayo (1 402 contagios).

Como nota positiva en este sábado, solo se han registrado tres decesos respecto a los nueve del viernes, por lo que la cifra total de muertos asciende ya a 35 430.

El total de casos activos, es decir, descontando altas y fallecimientos, es de 17 503. Un total de 924 personas se encuentran hospitalizadas, mientras que el número de pacientes en cuidados intensivos es de 64, cinco menos que ayer.

El número total de recuperados es de 205 203, según el balance proporcionado por Protección Civil.

Lombardía sigue siendo la región más afectada con 98 077 casos y 16 852 fallecidos, seguida de Piamonte y Emilia-Romaña.

Un incremento que preocupa

Especialmente significativo es el fuerte repunte de nuevos casos en la región de Lacio (centro) cuya capital es Roma, con 215 las últimas 24 horas, frente a los 137 del día anterior.

Es una cifra récord para esta región que incluso durante los meses duros de la pandemia fue poco golpeada, y según el consejero regional de Sanidad, Alessio D'Amato, el 61 % de estos nuevos casos están relacionados con la vuelta de vacaciones desde el extranjero pero, sobre todo, desde la isla italiana de Cerdeña, de donde llegaron 97 de los nuevos positivos.

"Nunca hemos tenido tantos casos diarios", dijo D'Amato. El anterior récord fue de 208 casos diagnosticados en un solo día, el 28 de marzo, en plena pandemia, cuando Italia era el país más afectado de Europa.

"Fundamentalmente son jóvenes y asintomáticos. En esta fase el problema no son las hospitalizaciones ni los cuidados intensivos, esto está bajo control y no estamos preocupados, pero hay que bloquear a tiempo la cadena de transmisiones para que no se disemine el virus en el ámbito familiar", advirtió el responsable sanitario.

(Con información de Europa Press/EFE)

