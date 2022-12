Vista exterior de las terrazas de los restaurantes el día de la reapertura de bares y restaurantes en el interior y en las terrazas en París, Francia | Fuente: EFE

Llevar mascarilla en el exterior en Francia deja de ser obligatorio a partir de mañana y el toque de queda termina antes de lo programado, el próximo 20 de junio, informó este miércoles el primer ministro francés, Jean Castex."Vamos a retirar la obligatoriedad general de llevar mascarilla al aire libre. No será obligatoria, excepto en algunas circunstancias. Los decretos serán modificados a partir de mañana", dijo en una conferencia de prensa.Castex abogó por que el ritmo de la vacunación en Francia contra la COVID-19 no decaiga y constató que el nivel de la circulación del virus es el más bajo desde agosto de 2020.En su comparecencia al término del Consejo de Ministros, detalló que el toque de queda, que se aplicaba desde hace 7 meses y medio, terminará diez días antes del plan gubernamental. Será el 20 de junio y no el 30.

Con 16,5 millones de vacunados contra la COVID-19 con la pauta completa (un poco de más de un quinto de la población), el primer ministro instó a acelerar aún más el ritmo de inyecciones. Según los últimos datos disponibles, hubo 678.535 pinchazos entre el 14 y el 15 de junio."Tenemos que darlo todo en las próximas semanas. A finales de agosto debemos alcanzar los 40 millones de vacunados con al menos una dosis (actualmente son 30,7) y 35 millones con la pauta completa", sostuvo.Las mascarillas, que en Francia se lleva de manera obligatoria desde hace más de siete meses, permanecerán obligatorias en los "lugares cerrados" y en determinadas situaciones, como en las colas o aglomeraciones, precisó el primer ministro.Paralelamente a la caída de contagios (menos de 5 000 diarios) y fallecimientos (menos de 100), el gobernante recordó el descenso de hospitalizados en las ucis por COVID-19. Actualmente, son un poco menos de 2.000, cuando a finales de abril se alcanzaron los 6 000.

