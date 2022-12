AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford pausaron este martes la fase 3 de las pruebas de su vacuna contra la COVID-19. | Fuente: Reuters

El laboratorio AstraZeneca Plc suspendió el ensayo de última etapa de su muy esperado candidato a vacuna contra la COVID-19 después de una sospecha de reacción adversa grave en un participante del estudio, informó el martes el sitio web de noticias de salud Stat News.

Citando a un portavoz de AstraZeneca, se informó mediante un comunicado que "el proceso de revisión estándar provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad".

El estudio está probando una vacuna contra COVID-19 que están desarrollando investigadores de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en sitios que incluyen los Estados Unidos y el Reino Unido, donde se informó el evento adverso.

La naturaleza del problema de seguridad y cuándo sucedió no se conocieron de inmediato, aunque se espera que el participante se recupere, según Stat News.

El informe dijo que la suspensión del ensayo estaba teniendo un impacto en otros ensayos de la vacuna AstraZeneca, así como en los ensayos clínicos realizados por otros fabricantes de vacunas.

Nueve importantes desarrolladores de vacunas de Estados Unidos y Europa se comprometieron el martes a mantener los estándares científicos de seguridad y eficacia para sus vacunas experimentales a pesar de la urgencia de contener la pandemia de coronavirus.

Las empresas, incluidas AstraZeneca, Pfizer Inc y GlaxoSmithKline, emitieron lo que llamaron un "compromiso histórico" después de un aumento en la preocupación de que los estándares de seguridad podrían fallar ante la presión política para lanzar una vacuna.

Las empresas dijeron que "defenderán la integridad del proceso científico mientras trabajan hacia posibles presentaciones y aprobaciones regulatorias globales de las primeras vacunas COVID-19".

Los otros signatarios fueron Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna Inc, Novavax Inc, Sanofi y BioNTech.

(Con información de REUTERS)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS

‘Todo sobre el nuevo coronavirus’. En este programa, el doctor Elmer Huerta comenta el anuncio de que en Perú se realizarán estudios clínicos de la vacuna contra la COVID-19:

Te sugerimos leer