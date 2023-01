Martín Vizcarra se pronunció en el segundo de los 15 días de estado de emergencia decretados por su Gobierno por el estado de emergencia. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra anunció este martes la publicación un decreto supremo que permitirá el ingreso de vuelos que traigan a peruanos que quedaron varados en el extranjero tras el cierre de fronteras dictado como parte del estado de emergencia por el brote de coronavirus. El jefe de Estado dijo que estos vuelos serán para “el retorno y la repatriación de peruanos” que no pueden cumplir con el aislamiento social en los países donde actualmente están, por lo que podrían ser considerados como “humanitarios”.

“Hemos sacado un decreto supremo que les permite (a los peruanos que se quedaron en otros países) ingresar en esos casos, para permitir esos vuelos fuera de plazo que se podrían llamar de carácter humanitario, por que son pasajeros que se han quedado y no tendrían donde estar en los países”, dijo Martín Vizcarra en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno. El presidente añadió que esto aplicará también para retornar a los extranjeros que no pudieron salir el Perú antes del cierre de fronteras y que buscan regresar a su país.

“En esos caso estamos haciendo el retorno y la repatriación de peruanos”, comentó el jefe de Estado, que consideró la medida como una de las correcciones que viene haciendo el Poder Ejecutivo tras el decreto del estado de emergencia publicado el último domingo 15 de marzo y que aplica desde el lunes. El cierre de fronteras decretado por el Gobierno entró en vigencia este martes 17 de marzo desde las 00:00 horas.

Vuelos llegan desde este martes

Posteriormente, ante una pregunta en la conferencia de prensa, Martín Vizcarra informó que este martes llegará un primer vuelo con peruanos procedentes de Estados Unidos. “Ahora en la tarde llega un vuelo con peruanos que han sido identificados, que fueron registrados en el Consulado y a quienes les agarró la restricción cuando ya estaban por venir”, comentó. El mismo avión, agregó el presidente, llevará a un grupo de estadounidenses en la misma situación de vuelta a su país.

Vizcarra señaló que hay un pedido similiar de peruanos en México, para quienes también habrá un vuelo, pero enfatizó que más allá de “casos excepcionales” como estos, se respetará el cierre de fronteras. “La frontera está cerrada y va a seguir cerrada, vuelos comerciales no va a haber y vamos a respetar estrictamente el cierre. Pero un caso excepcional, en el que se quedó un grupo de colegiales que se fueron de visita a México, no podemos dejarlos allá. Hay que traerlos, pero no es que estamos quebrando la norma de cierre de fronteras”.

Estado de emergencia por el coronavirus en el Perú

El nuevo coronavirus Covid-19, cuyos primeros casos se detectaron en China, es una pandemia, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. En el Perú, el primer caso se anunció el pasado viernes 7 de marzo. Según el reporte más reciente del Gobierno, hay actualmente 117 y según comentó el presidente en su conferencia de prensa de este martes, el país ya está en "la tercera fase, que es el contagio comunitario".

A raíz de este brote, el Gobierno de Martin Vizcarra anunció este domingo el Estado de emergencia del Perú, el cual incluye la prohibición de salir a las calles salvo para comprar alimentos, medicinas y situaciones excepcionales de primera necesidad, y para los trabajadores vinculados a estas actividades. También se ordenó el cierre de las fronteras y los viajes interprovinciales, el cual entreó en vigencia la medianoche de este martes.

