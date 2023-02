Los paseos podrán ser con una persona con la que se conviva y de un máximo de un kilómetro, mientras que la práctica deportiva será en solitario. | Fuente: AFP

El Gobierno español anunció este jueves el establecimiento de franjas horarias para que los ciudadanos puedan salir de paseo o hacer deporte individual, una vez al día, a partir del próximo sábado. El mecanismo establece que los mayores de 14 años podrán realizar estas actividades entre las franjas 06.00-10.00 y 20.00-23.00, según detalló el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en conferencia de prensa.Illa urgió a tener "mucha prudencia, mucha cautela" al aprovechar estas posibilidades a fin de evitar posibles contagios. Los paseos podrán ser con una persona con la que se conviva y de un máximo de un kilómetro, mientras que la práctica deportiva será en solitario, manteniendo la distancia social y dentro del municipio de residencia.

Los niños menores de 14 años, que pueden salir a pasear desde el domingo pasado junto con un adulto durante una hora, podrán hacerlo entre las 12.00 y las 19.00. | Fuente: AFP

Adultos mayores y niños

Los mayores de 70 años y las personas que necesiten cuidadores (ancianos o personas muy enfermas), tendrán franjas específicas, 10.00-12.00 y 19.00-20.00, para no coincidir con la mayor parte del resto de la población. Los niños menores de 14 años, que pueden salir a pasear desde el domingo pasado junto con un adulto durante una hora, podrán hacerlo entre las 12.00 y las 19.00.En los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde vive aproximadamente el 12 por ciento de la población española, no habrá franjas horarias, pero Illa insistió en "evitar las aglomeraciones". Los enfermos por coronavirus o en cuarentena por haber estado en contacto con un contagiado, no podrá realizar estas salidas.

España, con un total de 24.543 muertes, es el cuarto país mundial con más fallecimientos. | Fuente: AFP

Primeras medidas de alivio en medio de la pandemia

Estas posibilidades de salir son las primeras medidas de alivio para la mayor parte de la población española, que el próximo fin de semana cumplirá siete semanas en estado de alarma, con un confinamiento en las viviendas, para intentar frenar la pandemia de coronavirus.Dentro de estas medidas, solo pueden trabajar los sectores considerados esenciales (como producción y distribución de alimentos, industria pesada y construcción, transportes, servicios médicos, policiales o fuerzas armadas), mientras que los demás ciudadanos solo pueden salir para comprar alimentos y medicamentos, ir al médico o pasear mascotas.España, con un total de 24.543 muertes, es el cuarto país mundial con más fallecimientos, tras Estados Unidos, Italia y el Reino Unido, y con 213.435 contagios está en el segundo puesto global por número de casos, después de EE.UU..

(Con información de EFE)

