Las autoridades sanitarias chilenas registraron el mayor aumento de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en 24 horas, con 888 nuevos infectados, lo que eleva a 16.023 el total de casos desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó este jueves de 11 muertes por la COVID-19 durante la última jornada, sumando 227 fallecidos.Desde este miércoles, las autoridades diferencian entre los contagiados que tuvieron síntomas y los asintomáticos, ya que estos últimos "no van a presionar la red asistencial", explicó el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, en su rueda de prensa diaria. Así, de los 888 infectados en el último día, 780 fueron "personas enfermas" y 108 no sufrieron síntomas del coronavirus SARS-CoV-2, pese a dar positivo en la prueba PCR.Tras este repunte, el mayor desde que la pandemia llegó al país suramericano el pasado 3 de marzo, quedan en entredicho las palabras de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, el pasado martes, cuando afirmó que el país está "llegando a una meseta de casos nuevos y confirmados".Por otra parte, 8.580 pacientes han superado la COVID-19, lo que equivale al 63 % del total de contagios, ligeramente por encima de los 7.216 casos que todavía están activos. De las 419 personas ingresadas en cuidados intensivos, 323 requieren ventilación mecánica y 69 se encuentran en estado grave. Sin embargo, el Ministerio de Salud detalló que todavía existen 608 ventiladores disponibles.Preguntado por la posibilidad de que una proporción importante de fallecidos por coronavirus no hubieran sido diagnosticados, Mañalich aseguró que esto "no aplica a Chile" porque realiza a diario "más de 6.000 exámenes por millón de habitantes". Chile se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe desde el pasado 18 de marzo, con toque de queda desde las 22.00 horas hasta las 05.00 horas del día siguiente en todo el territorio, con colegios y universidades y con todos los comercios no esenciales cerrados.(Con información de EFE)

