Wuhan es la ciudad donde se originó el brote del coronavirus. | Fuente: EFE

En Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote del coronavirus, se han quedado atrapados igualmente decenas de latinoamericanos, gran parte de ellos estudiantes, que se encontraban cursando estudios con una beca concedida por alguna universidad china.Es el caso de los doce peruanos registrados en la ciudad, todos ellos estudiantes, que permanecen en sus viviendas del interior del campus, donde se organizan comedores comunales para no tener que salir del recinto universitario.El embajador de Perú en China, Luis Quesada, confirmó a Efe que todos se encuentran bien de salud y que su país "ha seguido el consejo de la autoridad china, en el sentido de que es preferible que se queden allí". "La recomendación china es la de evitar evacuaciones que podrían acarrear un mayor riesgo. De todos modos, seguimos monitoreando la situación que va cambiando día a día", indicó Quesada.Similar es la situación de Colombia, que cuenta con 14 nacionales registrados en Wuhan, 12 de ellos estudiantes igualmente becados por las universidades del país asiático. Todos se encuentran bien de salud, algo asustados por lo que está pasando pero tranquilos, indicaron a Efe fuentes diplomáticas colombianas y explicaron que Bogotá no contempla ningún plan de evacuación por el momento.Argentina tiene también en la ciudad epicentro del virus cuatro estudiantes, además de dos familias, que suman un total de 12 nacionales, todos ellos sin ningún síntoma de la neumonía, el mismo número que tiene México.Chile, por su parte, tiene registradas a nivel consular a once personas, aunque cuatro de ellas se encontraban fuera de Wuhan y de su provincia de Hubei cuando se decretó la cuarentena.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer