Desde que empezó la crisis del nuevo coronavirus y la enfermedad se fue expandiendo entre la mayor parte de países del mundo, los epidemiólogos y especialistas de la salud insistieron en algo muy importante: el lavado de manos o uso de gel desinfectante para prevenir el contagio.

El segundo puede ser un gran aliado cuando toca salir de casa, a menos que contenga entre sus compuestos el metanol, una sustancia química llamada también alcohol metílico o “alcohol de madera”, que es tóxica cuando es absorbida por la piel o en caso de ser ingerida oralmente. Lo preocupante es que ha sido detectada en algunos geles antibacterianos que se comercializan en Estados Unidos, ¿Qué ha sucedido?

Son nueve las marcas de gel desinfectante fabricadas por la empresa mexicana Esk Biochem las que poseen este tóxico compuesto, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

"La FDA probó muestras de Lavar Gel y CleanCare No Germ. Lavar Gel contiene 81% de metanol y nada de alcohol etílico, y CleanCare No Germ contiene 28% metanol", dijo la institución en un comunicado. "El metanol no es un ingrediente aceptable para los desinfectantes de manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos", agregaron.

La empresa mexicana se reusó a dar explicaciones a la BBC, mientras que las autoridades estadounidenses pidieron a las personas que hayan utilizado geles de estas marcas buscar tratamiento médico inmediato, con el objetivo de revertir los efectos tóxicos del “envenenamiento por metanol”, explicó la FDA.

Los nueve productos señalados por la FDA son:

All-Clean Hand Sanitizer

Esk Biochem Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

¿Qué podría pasarte?

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfemedades de Estados Unidos, el gel desinfectante debe poseer al menos 60% de alcohol. Mientras se incrementa el porcentaje, son más efectivos, pero no puede ser reemplazado con el metanol, compuesto que sí tiene varios usos en la industria química.

"La exposición sustancial al metanol puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, visión borrosa, ceguera permanente, convulsiones, coma, daños permanentes en el sistema nervioso o la muerte", advierte la FDA. La Organización Mundial de la Salud agrega que el síntoma más evidente es una “gran acidosis metabólica”.

"Los pacientes graves presentan respiración lenta y poco profunda y jadean. Se produce la muerte por insuficiencia respiratoria, que puede ser repentina o sobrevenir tras un coma de varias horas", explica el organismo.

¿Has oído hablar de las intoxicaciones masivas con bebidas alcohólicas? Ok, esta sustancia suele ser empleada en la adulteración de estos productos, por lo que uno se puede hacer una idea de cuán tóxico es para el cuerpo humano.

El 17 de junio del presente año, la FDA sugirió a Esk Biochem que quitara del mercado los productos que contenían metanol, si embargo, hasta la fecha no han tomado medidas para eliminarlos del mercado, por lo que se recomienda a la población no utilizarlos. Cabe mencionar que, por el momento, no se ha registrado ningún caso de intoxicación en el país por el uso de desinfectantes.